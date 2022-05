Sei tu quello giusto? Vincono i concorrenti della stagione 4?

Sei quello giusto? la stagione 4 è attualmente in streaming su Netflix! Molti di noi stanno rivedendo la quarta stagione per vedere tutti i momenti più selvaggi e vedere se i concorrenti hanno trovato le loro partite perfette e hanno vinto $ 1 milione.

Nella stagione 4, gli spettatori sono stati presentati a 20 concorrenti che stavano tutti cercando l’amore. Vengono portati su un’isola tropicale dove devono capire chi è il loro partner perfetto predeterminato. Se i concorrenti identificano tutte le partite perfette, hanno la possibilità di vincere $ 1 milione, che verrà diviso tra loro. Ma il montepremi può anche essere ridotto, quindi è una competizione piuttosto dura.

Fatto il Sei quello giusto? i concorrenti della stagione 4 escono dalla parte vittoriosa e vincono l’intero primo premio? Rispondiamo a questa domanda scottante e molto altro proprio qui sotto!

Quanti soldi vincono i concorrenti su Are You The One? stagione 4?

Tecnicamente, i concorrenti hanno vinto denaro, ma non l’intero importo. All’ottava cerimonia di abbinamento, i concorrenti hanno avuto un blackout che è costato loro $ 250.000. Quindi il montepremi è stato abbassato a $ 750.000 da $ 1 milione. Tuttavia, sono riusciti a non perdere più soldi e hanno ottenuto tutti e 10 i raggi di luce durante la cerimonia di abbinamento finale. I concorrenti si sono allontanati dalla competizione dividendo $ 750.000.

Se ti stavi chiedendo chi è il Sei quello giusto? le partite perfette della stagione 4 sono state, ti abbiamo coperto!

Chi sei tu? partite della stagione 4?

Ecco l’elenco completo delle corrispondenze perfette in basso:

Sam Handler e Alyssa Ortiz

Giovanni Rivera e Francesca Duncan

Cam Bruckman e Julia Rose

Tyler Norman e Camille Satterwhite

Stephen McHugh e Nicole Brown

Prosper Muna ed Emma Sweigard

John Humphrey e Victoria Wyatt

Cameron Kolbo e Mikala Thomas

Asaf Goren e Kaylen Zahara

Morgan St. Pierre e Tori Deal

Abbiamo anche un articolo in cui si discute se qualcuno dei concorrenti della stagione 4 è ancora insieme, quindi dai un’occhiata se sei curioso.