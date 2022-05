Sei tu quello giusto? Vincono i concorrenti della sesta stagione?

Sei quello giusto? stagione 6 – MTVPress

Come sei tu quello? La star della sesta stagione Alexis Eddy è morta? di Natalie Zamora

Sei quello giusto? la sesta stagione è disponibile per lo streaming su Netflix e gli spettatori si stanno rapidamente facendo strada attraverso l’intera stagione. I concorrenti sono riusciti a identificare con successo tutte le partite perfette ea lasciare la competizione con $ 1 milione? Abbiamo condiviso il risultato e altro in basso!

Non puoi creare un elenco delle migliori serie di realtà senza includerle Sei quello giusto? È semplicemente il miglior programma di appuntamenti in televisione, ed è un piacere colpevole di tutti. È pieno di dramma e molto divertente. Ci sono otto stagioni dello spettacolo, con una nona stagione attualmente in produzione e che dovrebbe approdare su Paramount+ in futuro.

Molti di noi hanno rivisto tutte le stagioni di Sei quello giusto? per prepararsi all’uscita della nona stagione. Se ce l’hai fatta Sei quello giusto? stagione 6 e vuoi sapere se i concorrenti hanno vinto soldi alla fine, sei nel posto giusto.

Quanti soldi vincono i concorrenti su Are You The One? stagione 6?

I concorrenti hanno vinto l’intero primo premio di $ 1 milione. Alla cerimonia di matchmaking finale, i concorrenti hanno dovuto ottenere tutti gli 11 raggi di corrispondenza perfetta per vincere e lo hanno fatto. Poiché il denaro è diviso equamente tra tutti i 22 concorrenti, ogni concorrente riceverà circa $ 45.450.

Chi erano gli abbinamenti perfetti? Abbiamo risposto a questa domanda proprio di seguito.

Chi sei tu? partite della sesta stagione?

Ecco l’elenco completo dei Sei quello giusto? partite della stagione 6 di seguito:

Nicole Spiller e Tyler Colon

Geles Rodriguez e Clinton Moxam

Audrey Diaz e David Shad

Zoe Pugh e Ethan Cohen

Alexis Eddy e Anthony Martin

Keyana Land e Michael Johnson

Nurys Mateo e Dimitri Valentin

Alivia Hunter e Malcolm batterista

Diandra Delgado e Kareem Fathalla

Uche Nwosu e Joe Torgerson

Jada Allen e Keith Klebacher

Abbiamo anche un articolo in cui si discute se qualcuno dei concorrenti della sesta stagione è ancora insieme, quindi assicurati di dare un’occhiata se sei curioso.