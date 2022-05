Sei tu quello giusto? reunion della sesta stagione su Netflix? (Dove guardare)

di MTV Sei quello giusto? la sesta stagione è ora in streaming su Netflix ed è ciò che tutti stanno guardando. La sesta stagione della serie di realtà è stata aggiunta allo streamer il 1 maggio, quindi molte persone hanno già accelerato l’intera stagione di 12 episodi. Voglio dire, non è difficile quando la stagione è stata così piena di dramma e divertente.

In Sei quello giusto? stagione 6, gli spettatori incontrano 22 single fortunati tutti in cerca di amore. I concorrenti vengono trasferiti in una casa dove devono convivere per tutta la durata della competizione. Lo scopo del concorso è che i concorrenti trovino i loro abbinamenti perfetti. Inconsapevolmente ai concorrenti, sono segretamente accoppiati dai produttori attraverso un algoritmo di matchmaking. Se i concorrenti riescono a identificare con successo tutte le partite perfette, l’intero gruppo condividerà un primo premio di $ 1 milione. Ma i soldi possono anche essere detratti dal montepremi, quindi è una competizione dura.

Se ti stavi chiedendo dove puoi guardare il Sei quello giusto? Speciale reunion della sesta stagione, ti abbiamo coperto! Di seguito, abbiamo condiviso se la riunione è in streaming o meno su Netflix.

Sei tu quello giusto? reunion della sesta stagione su Netflix?

Se hai sfogliato il Sei quello giusto? elenco degli episodi della sesta stagione su Netflix, probabilmente hai notato che la riunione non è inclusa. Purtroppo, lo streamer non porta lo speciale della reunion. Quindi dovrai cercare altrove per trasmetterlo in streaming. Ma per noi non è un problema! Sappiamo esattamente dove puoi guardare il succoso speciale della reunion.

Dove guardare Are You The One? riunione della sesta stagione

Non troverai la reunion speciale su nessuna piattaforma di streaming. L’unico posto in cui puoi guardare la reunion è sul sito Web ufficiale di MTV, ma dovrai avere un provider TV. Dopo aver selezionato quale provider TV hai sul sito Web, ti verrà chiesto di inserire le informazioni di accesso per il provider TV scelto. Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste, dovresti quindi accedere a Sei quello giusto? contenuti sul sito web di MTV.

C’è solo un altro modo per guardare la reunion se non hai il cavo. Sul sito web di MTV, c’è un’opzione per ottenere un pass di 24 ore per guardare la serie. Ma puoi usare il pass solo una volta e dura solo 24 ore. Se scegli di passare con il pass di 24 ore, ti verrà chiesto di inserire il tuo indirizzo email e la data di nascita. Dovrai anche creare una password. Dopo aver inserito le informazioni, ti verrà concesso l’accesso a tutti i Sei quello giusto? contenuti sul sito web di MTV.