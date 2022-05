Sei tu l’unico? stelle Uche e Clinton ancora insieme?

La serie di appuntamenti di MTV Sei quello giusto? è sicuramente un titolo popolare per i fan dei reality show e gli spettatori non vedono l’ora di iniziare a guardare la stagione 9 quando debutterà. Se non conosci la premessa, lo spettacolo mette insieme un gruppo di donne e uomini single che stanno cercando di trovare la loro anima gemella. Un algoritmo trova segretamente in ciascuno dei concorrenti la loro corrispondenza perfetta e i membri del cast devono capire chi è quello giusto per loro.

I fan erano entusiasti di vederlo Sei quello giusto? la sesta stagione è stata appena aggiunta a Netflix USA, soprattutto dopo che la piattaforma ha rimosso le stagioni negli ultimi mesi. Ora i fan di OG dello spettacolo di appuntamenti possono rivedere tutto il caos della sesta stagione e i nuovi fan possono guardarlo per la prima volta. La sesta stagione è stata girata a New Orleans, in Louisiana, ed è uscita nel 2017.

Il gruppo ha finito per vincere il primo premio alla fine di $ 1.000.000. Ma ciò non significa che le partite dovessero effettivamente essere.

Sei quello giusto? cast della sesta stagione: Uche e Clinton si sono incontrati dopo lo spettacolo

Una delle coppie da cui uscire Sei quello giusto? la sesta stagione in realtà non è stata una partita perfetta: Uche Nwosu e Clinton Moxam. Sono andati d’accordo nello show e hanno iniziato una relazione romantica dopo che è finita. Se sei qui per scoprire se stanno ancora insieme, saresti fortunato! Uche e Clinton si sono effettivamente sposati nel settembre 2021, secondo People Magazine.

Secondo la pubblicazione, Uche e Clinton hanno tenuto la loro cerimonia a Chicago, Illinois e altri Sei quello giusto? Erano presenti membri del cast, tra cui Malcolm Drummer, Kam Williams, Alivia Hunter, Anthony Martin, Alivia Hunter, Zoe Pugh e Nicole Spiller.

Se vai sulle pagine Instagram di Uche e Clinton, puoi trovare adorabili foto della coppia insieme, come questa qui! Sembra che abbiano trovato il loro lieto fine e siamo felici due stelle di Sei quello giusto? sono così perfetti insieme.

