Netflix offre da anni agli abbonati un flusso costante di nuovi entusiasmanti film. Con The Grey Man, è chiaro che stanno diventando ancora più ambiziosi.

Coinvolgere i fratelli Russo famosi nel MCU (Avengers: Infinity War, Endgame) per dirigere un blockbuster da 200 milioni di dollari? È così che richiedi una seria attenzione.

Servendo come adattamento dell’omonimo romanzo del 2009 di Mark Greaney, The Grey Man vede Ryan Gosling nei panni di “Sierra Six”, un assassino che lavora per la CIA orchestrando una serie di successi avvincenti. Tuttavia, la sua stessa organizzazione si rivolge a lui quando scopre un dispositivo contenente segreti dell’agenzia.

Il compito di dargli la caccia è Lloyd Hansen di Chris Evans ei due sono bloccati in un gioco del gatto e del topo giramondo.

È teso ma Six muore in The Grey Man?

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI

L’uomo grigio | © 2022

Sei muoiono in The Grey Man?

No, Sierra Six non muore in The Grey Man.

Descrivendo in dettaglio come sopravvive, il finale vede Six e Lloyd affrontarsi in una scena di combattimento su una fontana e Six promette di uscirne vincitore.

Tuttavia, prima che possa finire le cose, Suzanne Brewer – il vice di Denny Carmichael – arriva sulla scena e uccide Lloyd, rivelando che ha intenzione di attribuire a lui tutte le attività criminali per riscattare la sua agenzia da qualsiasi illecito.

Spara anche a Six alla gamba in modo che non possa scappare e viene rimandato in prigione. Per impedirgli di rivelare la verità sulla CIA, Suzanne prende Claire in custodia; finché lui tiene la bocca chiusa, lei sarà intrappolata ma al sicuro. Tuttavia, i Sei che abbiamo conosciuto nel corso del film non prenderanno questo sul mento.

La scena finale rivela che Six è evaso di prigione e salva Claire mentre partono per la libertà. D’altra parte, possiamo aspettarci che vengano perseguiti in un potenziale sequel.

“Preferirebbe stare a casa a guardare Netflix”

Seduto per una chiacchierata con Collider, Ryan Gosling ha recentemente parlato dell’amore suo e dei fratelli Russo per il cinema d’azione, spiegando cos’altro lo ha attratto del ruolo:

“Se pensi di amare i film d’azione, loro li amano di più. Hanno passato l’ultimo decennio a realizzarli ea fare un lavoro straordinario. Ma ho anche pensato che questo personaggio fosse davvero interessante. È una specie di spia che non vuole essere una spia. Preferirebbe stare a casa a guardare Netflix, come il resto di noi. Non vuole essere in questo film”.

Ryan ha aggiunto: “Non vuole avere niente a che fare con questo mondo. Vuole solo una vita normale. Ed è come se la sua vita fosse tutt’altro che, quindi è un po’… C’è una qualità da operaio Bond che pensavo fosse davvero come… sembrava solo molto divertente.

L’uomo grigio | Trailer ufficiale BridTV 10173 L’uomo grigio | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/BmllggGO4pM/hqdefault.jpg 1018599 1018599 centro 13872

The Grey Man 2 è confermato?

No, né Netflix né i fratelli Russo hanno confermato un sequel.

Tuttavia, ci sono molti sequel nella serie di romanzi di Mark Greaney che potrebbero essere adattati e i Russo hanno detto a Insider che “amerebbero farne un altro come registi”, ma alla fine dipende da come il pubblico risponde al film e da quanto successo commerciale è per lo streamer.

The Grey Man è in streaming esclusivamente su Netflix.

In altre notizie, i fan della Marvel discutono su chi sarà il nuovo Black Panther in Wakanda Forever