Segui il cast di “All of Us Are Dead” su Instagram mentre il K-drama di Netflix diventa virale

Netflix ha appena pubblicato il nuovo drama coreano di zombi “All of Us Are Dead”, ma dove puoi trovare e seguire il fantastico cast su Instagram?

Seguendo il fenomeno globale che è stato “Squid Game” nel 2021, Netflix guarda a “All of Us Are Dead” come la loro prossima grande storia di successo coreana.

La piattaforma di streaming ha appena lanciato la serie di otto episodi, con i fan di tutto il mondo che iniziano ad affondare i denti nelle montagne russe di una serie che provoca ansia.

Tuttavia, mentre gli zombi fanno notizia, è il cast di All of Us Are Dead a rubare la scena, ma dove puoi seguire i giovani attori e attrici su Instagram?

Tutti noi siamo morti | Rimorchio ufficiale | Netflix

BridTV

7805

Tutti noi siamo morti | Rimorchio ufficiale | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/IN5TD4VRcSM/hqdefault.jpg

940563

940563

centro

13872

Incontra il cast di “Tutti noi siamo morti”…

I sei personaggi principali di All of Us Are Dead sono interpretati dai seguenti attori e attrici:

Park Ji-Hoo nel ruolo di Nam On-jo

Yoon Chan-Young nel ruolo di Lee Cheong-San

Cho Yi-Hyun nel ruolo di Choi Nam-Ra

Park Solomon nel ruolo di Lee Soo-Hyeok

Yoo In-Soo come Yoon Gwi-Nam

Lee Yoo-Mi nel ruolo di Lee Na-Yeon

Altri membri del cast di All of Us Are Dead includono Lee Eun-Saem (Park Mi-Jin), Ha Seung-Ri (Jang Ha-Ri), Kim Bo-Yoon (Seo Hyo-Ryung), Ahn Seung-Kyoon (Oh Joon ) -Young), Jin Ho-Eun (Jang Min-Jae), Ahn Ji-Ho (Kim Cheol-Soo), Shin Jae-Hwi (Chang-Hoon) e Kim Jin-Young (Kim Ji-Min).

Puoi trovare un elenco completo del cast qui.

Park Ji-Hoo nel ruolo di Nam On-jo

Park Ji-Hoo, scritto anche come Park Ji-Hu, è una stella nascente di 18 anni della televisione sudcoreana. Ha debuttato come attrice nel 2016 in “Vanishing Time: A Boy Who Returned” ed è meglio conosciuta per il suo ruolo in House of Hummingbird (2018).

Puoi seguire Park Ji-Hoo su Instagram @03_hu.

Impossibile caricare questo contenuto

Yoon Chan-Young nel ruolo di Lee Cheong-San

Yoon Chan-Young è uno dei membri del cast più esperti di All of Us Are Dead, che ha iniziato la sua carriera professionale come attore bambino. Il ventenne è apparso in artisti del calibro di Dr Romantic (2016), La colpa non è tua (2019) e Ti piace Brahms? (2020).

Puoi seguire Yoon Chan-Young su Instagram @yooncy1.

Impossibile caricare questo contenuto

Cho Yi-Hyun nel ruolo di Choi Nam-Ra

Cho Yi-Hyun ha debuttato come attrice nel 2017, ma è già apparsa in alcuni dei più grandi K-dramas del mondo. La 22enne è apparsa nel famosissimo Hospital Playlist (2020), così come in Inspector Koo (2021) e School 2021 (2021), un ruolo che le è valso il Best Couple Award ai KBS Drama Awards.

Puoi seguire Cho Yi-hyun su Instagram @yihyun_1208.

Impossibile caricare questo contenuto

Park Solomon nel ruolo di Lee Soo-Hyeok

Park Solomon è un 22enne che ha fatto il suo debutto professionale nel 2014 nella serie La sposa del secolo. Da allora ha recitato in Doctors (2016), Lookout (2017) e Sweet Revenge (2017).

Sfortunatamente, non siamo stati in grado di trovare una pagina Instagram ufficiale per Park Solomon, ma c’è un popolare account di fan @actor_solomonpark.

Impossibile caricare questo contenuto

Yoo In-Soo come Yoon Gwi-Nam

Yoo In-Soo ha fatto il suo debutto professionale solo nel 2017, ma è già apparso in 13 serie televisive di successo in Corea del Sud. Il 23enne è apparso in spettacoli come Love Alarm (2019), Stranger 2 (2020) e At a Distance, Spring is Green (2021).

Puoi seguire Yoo In-soo su Instagram @k.a_insoo.

Impossibile caricare questo contenuto

Lee Yoo-Mi nel ruolo di Lee Na-Yeon

Infine, abbiamo Lee Yoo-mi, un’attrice di 27 anni che i fan di Netflix riconosceranno immediatamente come Player 240 di Squid Game, la ragazza che si sacrifica nel gioco delle biglie. È apparsa anche in The Yellow Sea (2010), Young Adult Matters (2020) e My Holo Love (2020).

Puoi seguire Lee Yoo-mi su Instagram @leeyoum262.

Impossibile caricare questo contenuto

Questo articolo verrà aggiornato con più pagine Instagram se ci sono stelle emergenti dal cast di All of Us Are Dead.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Jujutsu Kaisen 0: data di uscita in streaming e piattaforma OTT esplorate