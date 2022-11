Seguendo le orme di Justin Beiber, il principe Harry e Meghan Markle sono pronti a costruire il loro “mondo virtuale” per diventare globale

Con il progresso della tecnologia e le affermazioni di tutte le ipotetiche iterazioni di Internet, ogni singolo individuo sulla terra non vede l’ora di avere tutto per ancora di più. La fantascienza e il futurismo hanno spinto le persone così duramente ad espandere la loro portata che ora hanno costruito un universo completamente diverso, chiamato Metaverso. Dopo Justin Bieber, anche il principe Harry e Meghan Markle si uniscono alla folla nel mondo virtuale.

Da quando è nato, varie star e celebrità in tutto il mondo non vedevano l’ora di farne parte. Tuttavia, mai avremmo immaginato un membro della famiglia reale che avrebbe voluto attraversare il mondo virtuale attraverso l’uso della realtà aumentata. Ma come al solito, il principe Harry e Meghan Markle hanno sfidato con forza il mito.

Il principe Harry e Meghan Markle entrano nel Metaverso

Le fonti affermano che il Duca e la Duchessa del Sussex sono tutti pronti ad espandere la loro capacità di diffondere il loro messaggio a un pubblico sempre più vasto. La coppia è attualmente in trattativa con l’azienda tecnologica per costruire il proprio mondo virtuale. Stanno progettando di lanciare una “Land Sale” VR che sarà la prima al mondo nel Metaverso attraverso Pax.World. Per gli inesperti, Pax.World è un’entità del mondo virtuale costruita sulla blockchain Polygon a emissioni zero.

Il nostro fondatore Frank Fitzgerald condivide i suoi pensieri sul perché https://t.co/PJ5m5e31Ky è adatto a Meghan e Harry.

Ha i suoi token auto-lanciati che le persone possono utilizzare per acquistare terreni e proprietà proprio come nella vita reale. Il Fondatore di Pax.World ha svelato che il Duca e la Duchessa hanno portato un notevole pezzo di terra all’interno della stessa. Questo sarebbe il loro primo ingresso nell’accettare le possibilità di vasta portata della tecnologia. Nel loro Metaverso 3D autocostruito, quello che chiamano “Meg-averse”, i fan potranno partecipare agli eventi e agli incontri che l’ex coppia reale richiederebbe.

Tutto ha una nobile causa diretta che ha agito come una forza trainante per la coppia. Sono famosi in tutto il mondo per la loro audacia e franchezza, e il principe Harry e Meghan Markle mirano solo a dare voce al pubblico più lontano. Quindi, per rendere il loro marchio davvero globale, questo è l’ultimo passo in avanti della coppia.

Prima del Duca e della Duchessa, molte star si sono già cimentate nella Realtà Virtuale. Alcuni degni di nota sono Justin Bieber e Paris Hilton. In effetti, Paris Hilton è stata ora affermata come una stretta conoscenza di Meghan Markle, soprattutto dopo il loro episodio del podcast Breaking down “The Bimbo” su Archetypes.

