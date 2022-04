Secondo quanto riferito, The Crown sta cercando di scegliere una giovane Kate Middleton per la sesta stagione

A seguito dell’annuncio che La corona non avrebbe superato la sesta stagione, i fan del titolo Netflix si sono affrettati a prevedere quali eventi reali il titolo avrebbe rappresentato nella sua ultima stagione, soprattutto dopo che il creatore Peter Morgan aveva precedentemente confermato che il matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry (o qualsiasi matrimonio reale attuale per quel che importa) non verrà mostrato nella serie a causa di quanto sia “recente” l’evento storico.

“Penso solo che tu diventi molto più interessante [with time]”, ha detto Morgan a The Hollywood Reporter in quel momento. “Meghan e Harry sono nel mezzo del loro viaggio e non so quale sia il loro viaggio o come andrà a finire. Si augura un po’ di felicità, ma mi sento molto più a mio agio nello scrivere di cose accadute almeno 20 anni fa”.

Anche se la posizione di Morgan sembra essere in qualche modo impassibile quando si tratta della direzione dello spettacolo, una certa richiesta di casting per una giovane Kate Middleton potrebbe rivelarsi il contrario.

Volere La corona dopotutto avventurarsi più vicino ai giorni nostri, o Peter Morgan ha in mente qualcosa di diverso? Vi diciamo tutto ciò che sappiamo finora qui.

Kate Middleton avrà un personaggio nella sesta stagione di The Crown?

Fortunatamente per i fan della famiglia reale, c’è una buona possibilità che una trama di Kate Middleton e del principe William possa essere presente nella sesta stagione, il che significa che c’è anche una buona possibilità che le fasi iniziali della sua relazione del principe Harry con Meghan Markle saranno incluso, anche.

Il nostro sentore viene da Variety, che lo riporta La corona è attualmente alla ricerca di un “giovane attore eccezionale per interpretare Kate Middleton”. Il post ha anche affermato: “Questo è un buon ruolo in questo film pluripremiato e stiamo cercando una forte somiglianza fisica”.

Il motivo per cui la serie sta cercando di scegliere un giovane Middleton ci è sconosciuto. Tuttavia, presumiamo che potrebbe essere perché Morgan ha deciso di mostrare la nuova generazione dei reali come un modo per far chiudere il cerchio della serie. O forse l’inclusione di Kate Middleton è il modo in cui il creatore di stuzzicare che c’è molto altro in arrivo in una serie spin-off per La corona. (Dita incrociate!)

Ognuna delle suddette possibilità è relativamente fattibile, dato che la serie Netflix ha la sua giusta quota di salti temporali durante ogni stagione. E sapendo che la stagione 5, prevista per l’arrivo a novembre 2022, avrà un altro salto temporale, sarebbe quasi accanto a noi non presumere che anche la stagione 6 salterà diversi anni avanti.

Naturalmente, solo il tempo dirà cos’altro c’è in serbo per l’avvincente serie di Morgan, ma speriamo che sia ciò che abbiamo previsto finora.

Come la quinta stagione di La corona si avvicina più velocemente, siamo destinati a ricevere più aggiornamenti sulle ultime due stagioni. Assicurati di rimanere sintonizzato per ulteriori aggiornamenti riguardanti il ​​​​dramma storico.