Secondo quanto riferito, Netflix sta pianificando uno spin-off di Rats per “The Witcher”

Quando si tratta di grandi serie fantasy, Lo stregone è il più grande di Netflix fino ad oggi ed è stato il modello per il modo in cui Netflix sta espandendo l’IP su più spin-off e formati. Ora, secondo quanto riferito, Netflix sta lavorando a un nuovo spin-off incentrato su The Rats, una banda di spicco all’interno del Witcherverse che sarà presente nella stagione 3 dello spettacolo.

RedanianIntelligence (un collaboratore frequente di Cosa c’è su Netflix) è dietro il nuovo rapporto secondo cui Netflix sta pianificando un altro set spin-off nel suo universo fantasy adattato dai libri di Andrzej Sapkowski.

Per Intelligenza redaniana:

“Abbiamo appreso che il prossimo spin-off live-action di The Witcher esplorerà il famigerato gruppo di giovani disadattati nilfgaardiani chiamato The Rats. Nei libri, i Ratti sono presenti nella trama di Ciri mentre si unisce a loro per un periodo di tempo.

In effetti un progetto con il titolo provvisorio/nome in codice RATS è in fase di sviluppo presso Netflix e si pensa che sia girato in Sud Africa e ha numerosi membri di Lo stregone equipaggio collegato al progetto.

Netflix deve ancora commentare ufficialmente il progetto.

Chi sono i topi in The Witcher?

I Ratti saranno protagonisti della terza stagione di Lo stregone.

Secondo la wiki di The Witcher su Fandom:

“The Rats era una giovane banda di criminali di Geso nota per aver rubato ai ricchi per soddisfare i propri bisogni materiali, che includevano avere i migliori cavalli, vestiti e accessori.”

Puoi trovare un’eccellente (lunga) suddivisione di The Rats e del loro retroscena e impatto nei libri tramite Scarlett Sunday su YouTube di seguito:

Nell’aprile 2022, Netflix ha annunciato il primo membro di The Rats, Christelle Elwin, che interpreterà il ruolo di Mistle. Ecco la descrizione ufficiale del suo personaggio:

“Mistle è un membro dei The Rats, una banda di adolescenti disadattati che rubano ai ricchi e danno a se stessi – e talvolta ai poveri. È dura, sospettosa di tutti e in cerca di vendetta, fino a un incontro casuale che cambierà tutto.

I casting successivi includono Fabian McCallum come Kayleigh e Julliette Alexandra come Reef. Si pensa che Aggy K. Adams interpreti il ​​ruolo di Iskra.

Tra gli altri progetti, Netflix ha pianificato Lo stregone universe è un’altra voce dell’anime, un titolo per bambini (che potrebbe essere ratto), The Witcher: L’origine del sangue (in arrivo a dicembre 2022) e le stagioni 3 e 4 di Lo stregone, con la terza stagione in arrivo la prossima estate.