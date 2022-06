Secondo quanto riferito, Netflix fa offerte per i diritti della Formula 1 ma perde contro ESPN della Disney

La Formula 1 è un prodotto caldo con la sua crescente popolarità in tutto il mondo negli ultimi anni. Con Netflix investito nelle sue docuserie sullo sport, F1: Guida per sopravviveresecondo quanto riferito, lo streamer era interessato ad approfondire l’azione ma, nonostante le offerte, non trasmetterà presto trasmissioni in diretta di gare negli Stati Uniti secondo nuovi rapporti.

Con le sfide di crescita di Netflix negli ultimi tempi, Netflix sta invertendo la rotta su molti dei suoi più grandi ostacoli. Il più grande dei quali sono gli annunci che spera di introdurre entro la fine del 2022 e l’altro sembra entrare negli sport dal vivo.

La Formula 1 è una scelta ovvia per Netflix quando si tratta di entrare negli sport dal vivo, in particolare con la sua connessione allo sport tramite Drive to Survive. Altri motivi per investire in questo sport sono che la domanda è ancora in crescita, è quasi tutto l’anno, il che sarebbe ottimo per l’abbandono e, in terzo luogo, la sua popolarità si estende in tutto il mondo non solo in un singolo paese.

Tuttavia, quanto il coinvolgimento di Netflix nella creazione di un boom in Formula 1 sia un argomento controverso. Molti hanno litigato F1: Guida per sopravvivereun documentario di accompagnamento che esce poco prima delle nuove stagioni è direttamente attribuibile, ma la realtà è probabilmente un po’ più oscura.

Collaboratore di What’s on Netflix, Entertainment Strategy Guy ha affermato che la narrativa dietro Netflix è l’unica ragione della crescita è esagerata. Nel suo pezzo in The Ankler, afferma “La Formula 1 ha effettivamente visto un aumento di interesse per l’America, ma Netflix gioca solo un ruolo parziale (forse anche tangenziale) nella storia”.

Afferma che ci sono quattro principali cause di crescita in generale, tra cui:

“Causa 1: Liberty Media acquista una partecipazione di controllo in Formula 1, che è stata finalizzata a gennaio 2017. Causa 2: ESPN acquista i diritti della Formula 1, trasmettendo la maggior parte delle gare al mattino la domenica a partire dal 2018. Causa 3: Netflix avvia lo streaming di Formula 1: Drive to Survive nel 2019. Causa 4: Nielsen aggiunge la visualizzazione “fuori casa” alla misurazione dei valori nominali lineari standard”.

ESPN vince i diritti di F1 fino al 2025 ma Netflix era in lizza

Per anni, gli sport dal vivo non sono stati una priorità per Netflix, ma il primo vero caso in cui Netflix ha espresso un minimo di interesse è stato nel luglio 2021, quando Ted Sarandos ha detto “mai dire mai”. Da allora, è stato difficile ignorare il costante battito di tamburi delle voci.

I diritti statunitensi sulla Formula 1 sono stati in palio per tutto il 2022, ed è qui che entra in gioco Netflix.

All’inizio di giugno 2022, BusinessInsider ha affermato che si trattava di una corsa a quattro cavalli con ESPN, NBCUniversal, Amazon e Netflix che stavano tutti facendo offerte. Questa era una grande notizia, ma una fonte ha detto a BusinessInsider che le proposte di Netflix erano “complicate” dato che “la società non ha un negoziatore sportivo interno”.

Ora, grazie a un nuovo rapporto di SBJ (pubblicato il 24 giugno) ci dà la notizia che mentre Netflix ha provato a fare un’offerta per i diritti di Formula 1 negli Stati Uniti, alla fine è venuto meno con Liberty Media che ha scelto di rifornirsi con ESPN nonostante un’offerta maggiore da parte di Amazon.

Secondo quanto riferito, ESPN della Disney ha vinto i diritti per continuare a trasmettere le gare fino al 2025, ma lo ha fatto a un costo significativo. Secondo quanto riferito, hanno pagato fino a $ 90 milioni all’anno rispetto ai $ 5 milioni all’anno che stavano pagando tra il 2019 e il 2022. Inoltre, trasmetteranno in streaming alcune gare esclusivamente su ESPN +.

Per quanto riguarda Netflix, il rapporto afferma:

“Netflix ha discusso con la F1 e ha effettivamente fatto un’offerta, ma la sua offerta non era vicina ai soldi. I dirigenti della F1 hanno chiarito che non erano ancora pronti per mettere tutte le sue gare su un servizio di streaming”.

I diritti per la Formula 1 al di fuori degli Stati Uniti potrebbero essere in palio nei prossimi anni. Nel Regno Unito Sky detiene i diritti fino al 2024 e in Francia Canal+ detiene i diritti fino al 2029.

Ovviamente, Netflix continuerà a produrre e rilasciare nuove stagioni di Guida per sopravvivere. È stata rinnovata per una quinta e una sesta stagione con la stagione 5 prevista per l’inizio del 2023. Si sta inoltre espandendo ulteriormente nelle serie di docu sportivi con nuove serie che coprono il PGA Tour e il tennis professionistico.

Sei deluso che Netflix non mostrerà presto la F1? Fateci sapere nei commenti.