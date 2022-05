Secondo quanto riferito, la sesta stagione di “Black Mirror” è in fase di sviluppo su Netflix

Sono passati quasi tre anni dall’ultima volta che abbiamo ricevuto un nuovo lotto di Specchio nero su Netflix. Sono stati anni di stallo per quanto riguarda la sesta stagione, ma secondo nuovi rapporti, la sesta stagione è in fase di sviluppo su Netflix. Ecco cosa sappiamo finora.

La serie antologica di Netflix è ancora la migliore della categoria e questo nonostante più piattaforme si siano accumulate nel formato antologico come il riavvio di CBS All Access (ora Paramount+) La zona del crepuscolo e il tentativo di Hulu con Nell’oscurità, le serie create da Charlie Brooker e Annabel Jones sono ancora tra le migliori serie TV su Netflix in questo momento.

Le recensioni per la quinta stagione hanno vacillato leggermente. Che sia a causa del numero inferiore di episodi o della natura di alcuni dei contenuti degli episodi. Il terzo episodio, che vede Miley Cyrus interpretare una pop star, ha attualmente il punteggio più basso di tutti i precedenti Specchio nero Episodi.

Ovviamente, lo spettacolo ha iniziato la sua vita originariamente su Channel 4 del Regno Unito prima che Netflix lo riprendesse esclusivamente dalla stagione 3 in poi.

La quinta stagione dello show, che aveva tre episodi, è stata pubblicata su Netflix il 5 giugno 2019.

Black Mirror è stato rinnovato per la sesta stagione?

Stato di rinnovo ufficiale per Black Mirror: Secondo quanto riferito in fase di sviluppo. Non confermato da Netflix (ultimo aggiornamento: maggio 2022)

Il futuro della serie è stato bloccato a causa di controversie con il proprietario dell’IP, Endemol Shine Group. Queste controversie apparentemente sono arrivate al culmine alla notizia che Annabel Jones e Charlie Brooker hanno entrambi lasciato Endemol Shine Group per avviare la loro nuova società (con il sostegno finanziario di Netflix e un accordo di produzione generale con Netflix) e le cose sono state molto tranquille su Specchio nero da allora.

Nel luglio 2020, Netflix ha stretto un “accordo storico” con Brooker e Jones che hanno acquisito una partecipazione di controllo nella nuova società chiamata Broke and Bones. Dal loro accordo, hanno prodotto Death to 2020 e 2021, la serie interattiva Gatto ladro e L’attacco dei cliché di Hollywood!.

Ma per quanto riguarda Specchio nero, la licenza rimane ancora presso la vecchia azienda e potrebbe rimanere lì se Endemol e Netflix non riuscissero a raggiungere un accordo. Scadenza dichiarata a luglio 2020:

“Tre fonti hanno affermato che Netflix ed Endemol Shine hanno discusso sul trasferimento del marchio, ma si ritiene che un accordo sia ancora lontano. Nel frattempo, non c’è nulla che impedisca a Brooker e Jones di portare il loro stile distintivo in altri drammi distopici, ma semplicemente non saranno contrassegnati come Specchio nero.”

Da quell’articolo, Endemol Shine Group è stato completamente rilevato dai suoi nuovi proprietari, il Banijay Group.

I creatori erano ottimisti sul futuro dello show subito dopo l’uscita della quinta stagione su Netflix. Parlando con Yahoo, Charlie Brooker ha detto che “Forse dovremmo scegliere qualcuno come Barack Obama, sarebbe bravo”.

Nel 2021, l’abbiamo saputo Specchio nero può tornare in forma di spin-off. Abbiamo visto elenchi di produzione (come altri punti vendita) che Netflix stava (o sta ancora) sviluppando attivamente un seguito di USS Callister che è arrivato nella stagione 4.

Poi le cose sono tornate di nuovo tranquille fino a maggio 2022, quando Variety ha riferito che è stato raggiunto un accordo e una sesta stagione è in fase di sviluppo attivo presso Netflix (Banijay e Netflix hanno rifiutato di commentare la loro storia).

Hanno affermato:

“Sono passati quasi tre anni da quando la quinta stagione del dramma distopico è stata presentata in anteprima sul servizio di streaming nel giugno 2019, ma le fonti indicano che una nuova serie antologica di “Black Mirror” sta prendendo forma e il casting è ora in corso. Mentre i dettagli su storie specifiche vengono tenuti sotto chiave, Variety capisce che la sesta stagione avrà più episodi della quinta… … Una fonte vicina alla produzione dice a Variety che l’ultima stagione ha una portata ancora più cinematografica, con ogni puntata trattata come un film individuale. Questo è, ovviamente, in linea con le recenti stagioni di “Black Mirror”, per i quali gli episodi di solito superavano i 60 minuti e avevano valori di produzione incredibilmente alti”.

Mentre attendiamo ulteriori informazioni, è ancora abbastanza positivo Specchio nero tornerà per una sesta stagione su Netflix.

Ci sarà un altro episodio interattivo di Black Mirror?

Dato che Black Mirror ha aperto la strada al formato speciale interattivo su Netflix con Bandersnatch, i creatori dello spettacolo hanno discusso se sarebbero tornati al formato.

In un’intervista con Yahoo, hanno detto specificamente che “Il fatto è che se stai facendo un episodio interattivo, deve giustificarsi. Ci deve essere un motivo narrativo convincente sul motivo per cui lo stai usando, altrimenti è solo un espediente.

Sappiamo che non ci sono piani per un sequel di uno degli episodi più amati, San Junipero con Brooker che dice di voler rendere felici i due nella loro nuova casa. Tuttavia, nell’ottobre 2016, è stato affermato che erano state lanciate idee per i sequel di White Bear e Be Right Back, che sono due degli episodi precedenti.

In particolare, come parte del nuovo accordo sopra menzionato, Broke and Bones ha impiegato i talenti di Russell McLean che si concentrerà sulla creazione di progetti interattivi in ​​futuro.

Vuoi vedere Specchio nero ritorno per la sesta stagione? Fateci sapere nei commenti.