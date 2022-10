Secondo quanto riferito, il padre di Jeffrey Dahmer, Lionel, starebbe valutando la possibilità di citare in giudizio Netflix

Jeffrey Dahmer è stato costantemente in prima pagina ultimamente a causa di più serie sul famigerato serial killer che ha colpito Netflix nell’ultimo mese. Prima è arrivata la serie limitata di Ryan Murphy Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer con Evan Peters nel ruolo del protagonista, seguito dalle docuserie sul vero crimine Conversazioni con un killer: i nastri di Jeffrey Dahmer.

Mostro, in particolare, ha suscitato un’ondata di polemiche poiché molte persone ritengono che la nuova serie sia stata realizzata di cattivo gusto e traumatizza nuovamente le famiglie delle vittime di Dahmer. Secondo quanto riferito, anche il padre di Jeffrey, Lionel Dahmer, è scontento della nuova serie.

Lionel, 86 anni, ha vissuto una vita tranquilla nelle zone rurali dell’Ohio e, secondo la sua badante, Jeb, l’uscita di questi spettacoli ha riacceso tonnellate di lettere di odio e molestie nei suoi confronti. Parlando esclusivamente a Il SoleJeb dice che hanno dovuto mettere i cartelli “vietato sconfinare” nel cortile per tenere lontane le persone, ma questa è solo la punta dell’iceberg.

Secondo quanto riferito, Lionel Dahmer sta valutando la possibilità di citare in giudizio Netflix per i nuovi spettacoli di Jeffrey Dahmer

Nel 1994 Lionel Dahmer ha pubblicato un libro, Storia di un padre, su suo figlio e sui suoi crimini. Sente che è tutto ciò che ha bisogno di dire sull’intero calvario ed è scontento di Netflix e della società di produzione per essere andati avanti con questi spettacoli senza consultarlo.

“Tutto il resto è semplicemente esaltato e fornisce attenzione ai dettagli che non sono fatti comprovati… Quando ho chiesto a Lionel cosa voleva che dicessi alla gente, ha detto: ‘Tutto quello che ho da dire è nel mio libro.’ Ma questo è quanto va. Niente di tutto questo è stato positivo per lui”, dice Jeb.

Come sottolinea Jeb, nessuno sa quali conversazioni abbiano effettivamente avuto luogo tra Jeffrey e le sue vittime. Mentre lo spettacolo di Ryan Murphy presenta alcuni resoconti concreti, ci vogliono anche molte libertà artistiche per rappresentare il serial killer.

Secondo quanto riferito, Lionel sta valutando la possibilità di citare in giudizio il team di produzione o forse Netflix per la creazione di Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Anche lui è scontento Conversazioni con un killer perché Jeb afferma che l’assistente dell’avvocato di Jeffrey ha venduto i nastri senza chiedere a nessuno.

“L’avvocato di Jeff, Gerald Boyle, aveva un assistente che registrava praticamente tutto. Non ha contattato Lionel in alcun modo, forma o forma, è semplicemente andata avanti e ha venduto i video.

Jeb ha continuato dicendo che Lionel ha ricevuto molte telefonate, alcune delle quali lo hanno definito “feccia” poiché affermano che sta cercando di fare soldi con i crimini di suo figlio. Lionel nega queste accuse. L’assistente di Lionel afferma che anche le notizie su Lionel che vende gli occhiali di Jeffrey per $ 150.000 sono false.

L’assistente di Lionel Dahmer crede che Monster metta Lionel in “una luce ingiusta”

Anche se Jeb non ha visto lo spettacolo, dice che ciò che gli è stato detto sembra gettare Lionel “in una luce ingiusta”. L’attore candidato all’Oscar Richard Jenkins ha interpretato Lionel Dahmer nella serie.

“Lionel era un padre molto premuroso. Stava solo cercando di fare del suo meglio in un momento di incertezza.

Questa non è la prima volta che Lionel riceve molestie dai “fan” di Jeffrey Dahmer. In un articolo successivo di Il SoleJeb ha rivelato che ogni volta che viene rilasciato un nuovo pezzo di Dahmer media, le persone si presentano a casa di Lionel per molestarlo, inviare lettere, fare telefonate minacciose e altro ancora.

Gli incidenti che coinvolgono questi estranei vanno dal violento al surreale. Jeb racconta un incidente particolarmente strano in cui una donna si è tolta le mutandine alla fine del vialetto e le ha gettate nel cortile gridando: “Ti amo, Lionel!”