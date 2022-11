Secondo quanto riferito, “Creature Gyeongseong” è stato rinnovato per la stagione 2 prima dell’uscita della prima stagione

Prima dell’uscita della prima stagione di Gyeongseong Creature, è stato rivelato che la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione. Secondo quanto riferito, le riprese inizieranno nel 2023, ma non ci aspettiamo di vedere la seconda stagione fino alla fine del 2023 o all’inizio del 2024.

Gyeongseong Creature è una serie di thriller storici originali Netflix sudcoreani scritta dallo sceneggiatore Kang Eun Kyung e diretta da Jung Dong Yoon.

La serie è interpretata dai famosi attori Park Seo Joon e Han So Hee. Park Seo Joon è più riconoscibile per gli abbonati Netflix come Park Sae Roy in Classe Itaewon. Per quanto riguarda Han So Hee, è immediatamente riconoscibile come Yoon Ji Woo Il mio nome.

La storia della creatura di Gyeongseong si svolge nel 1945, quando i diritti e la sovranità del popolo sono stati tolti e i giovani del giorno hanno messo a rischio la propria vita per il bene della felicità.

Quando inizieranno le riprese della seconda stagione di Creatura Gyeongseong?

Come riportato da Naver, le riprese dovrebbero iniziare all’inizio del 2023. Un programma esatto delle riprese deve ancora essere rivelato.

#GyeongseongCreature ha confermato di produrre la stagione 2 con #ParkSeoJun e #HanSoHee ❤️‍🔥 Netflix ha affermato che il programma delle riprese non è stato deciso, ma alcuni articoli affermano che prevede di iniziare le riprese all’inizio del 2023 Seojun-ah in attesa 🔥🔥https://t.co/tklbnRZLHE#박서준 pic.twitter.com/0TD8iDSeyH — vel (@junvely88) 3 novembre 2022

Quando possiamo aspettarci di vedere Gyeongseong Creature stagione 2 su Netflix?

Dobbiamo ancora imparare quando la prima stagione di Creatura Gyeongseong arriverà su Netflix, ma dovrebbe essere rilasciato alla fine del 2022 o all’inizio del 2023.

Dato che le riprese non sono previste fino al 2023, possiamo aspettarci una fine del 2023 o l’inizio del 2024 per Creatura Gyeongseong stagione 2.

