Sebastian Croft condivide un “colpo di scena” invisibile con Kit Conner di Heartstopper che emerge “The Truth”, coinvolto anche Joe Locke

In questo momento Internet sta impazzendo per la bellissima storia di formazione di Netflix Fermacuori. I personaggi, la trama, la trama e il modo in cui ognuno di loro è connesso al progetto hanno mostrato il puro amore che nutrono per il proprio lavoro. La prima stagione della serie drammatica ha preso d’assalto il mondo. E i fan si sono tuffati in profondità nel materiale di base, la graphic novel e il webcomic con lo stesso nome. I fan stanno praticamente scavando in profondità nel materiale per scoprire tutto il possibile sulla serie, ma non è mai abbastanza.

Mentre tutti erano impegnati a scavare cose da fumetti o romanzi, lo stesso Sebastian Croft ha rivelato un enorme colpo di scena dello spettacolo. Ma qual era esattamente questo colpo di scena? Bene, è stato abbastanza grande da trapassare il cuore di molti fan e lo stesso Joe Lock. Ora, senza perdere molto tempo, arriviamo a qualunque fosse la rivelazione. E scopri anche perché i fan sono impazziti per tutto questo.

Sebastian Croft rivela il più grande “colpo di scena” di Heartstopper

In un modo piuttosto romantico e famigerato, Sebastian Croft (Benjamin “Ben” Hope) si è rivolto a Twitter per rivelare un bella foto di se stesso e Kit Conor (Nicholas “Nick” Nelson). Nella foto vediamo Sebastian che porta Kit tra le braccia, mentre lo guarda romanticamente negli occhi. Ha scritto “Colpo di scena…” mentre pubblicava la foto sulla piattaforma di social media, che ora è di proprietà di Elon Musk. Anche se questa immagine sembra assolutamente adorabile, tecnicamente non ha senso per la storia, dato che Nick e Ben sicuramente non stanno insieme.

Colpo di scena… pic.twitter.com/b2nboGGJgW — Sebastian Croft (@SebastianCroft) 7 maggio 2022

Lo stesso Kit Connor si unì alla conversazione dicendo: “Mi chiedevo quando questo sarebbe emerso“. Al che Sebastian ha risposto: ” Era solo questione di tempo prima che la verità venisse a galla…“. Alice Oseman, la stessa autrice dei webcomics di Heartstopper, è uscita per chiarire tutta l’aria attorno al film. Si è rivolta a Twitter per rivelare che era scioccantemente solo uno scherzo”.

L’HO FATTO — Joe Locke (@joelocke03) 7 maggio 2022

Uno dei fan ha persino chiesto chi ha disegnato il cuore carino sulla foto di Sebastian e Kit e, purtroppo, lo stesso Joe Locke lo ha fatto.

Fortunatamente, questo è solo un po’ di divertimento dei BTS che tutte queste persone hanno avuto l’una con l’altra. E ad essere onesti, tutto questo divertimento è la vera ragione per cui i fan adorano assolutamente lo spettacolo e i loro ragazzi con tutto il cuore.

Ora puoi trasmettere in streaming l’intera prima stagione di Heartstopper su Netflix.

