“Se succede qualcosa, ti amo” torna su Netflix dopo una breve rimozione

Gli originali Netflix stanno abbandonando il servizio a un ritmo crescente. Nel novembre 2022, abbiamo assistito alla breve rimozione di un cortometraggio Netflix Original vincitore di un Oscar, ma da allora è tornato.

Un strappalacrime e un pugno allo stomaco assoluto, il 2D animato Se succede qualcosa ti amo ha seguito i genitori in lutto che attraversano un vuoto emotivo mentre piangono la perdita di un bambino all’indomani di una tragica sparatoria a scuola.

Laura Dern è stata produttrice esecutiva del cortometraggio con Will McCormack e Michael Govier che hanno scritto e diretto il titolo di 12 minuti.

Il film ha vinto il prestigioso Oscar per il miglior cortometraggio d’animazione ai 93° Academy Awards, che si sono svolti all’inizio del 2021. Si è scontrato con altri cortometraggi d’animazione, tra cui Sì-Persone, Musica lirica, e Tana.

Il cortometraggio è poi uscito su Netflix a livello globale come titolo Netflix Original il 20 novembre 2020, dopo essere stato acquisito dallo streamer il mese prima.

Daniel Hart di Ready Steady Cut ha affermato che il cortometraggio è “un lavoro toccante che esamina il vuoto lasciato dopo una tragedia utilizzando una bellissima animazione e traducendo un messaggio importante”.

Ora, solo due anni dopo, il film ha lasciato il servizio, con le notifiche visualizzate sul titolo il mese prima. Dichiara che il tuo ultimo giorno per guardare su Netflix è l’11 novembre 2022 con il titolo che uscirà effettivamente il 12 novembre.

È partito il 12 novembre ma dopo tre giorni il titolo è stato nuovamente aggiunto il 15 novembre 2022.

Perché è Se succede qualcosa ti amo lasciare Netflix?

Gli originali Netflix sono disponibili in diverse forme e dimensioni; molti sono concessi in licenza esclusivamente a Netflix per un periodo determinato. In questo caso, è stato concesso in licenza per 2 anni in anticipo.

Con la sua nuova aggiunta a Netflix, ci è stato detto che è stato concesso in licenza per 10 anni, il che significa che rimarrà sul servizio fino al 2032.

Per la prima volta, Netflix ha riconosciuto che Netflix Originals può anche lasciare il servizio di recente, con Boschetto di cicuta incluso nell’elenco ufficiale delle rimozioni. Naturalmente, abbiamo documentato l’uscita dal servizio di oltre 60 Netflix Originals, con molti altri in arrivo nei prossimi anni.

Sei felice Se succede qualcosa ti amo è stato rinnovato a Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.