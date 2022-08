“Se parlo ancora, inizierò a piangere”, il creatore di Rick e Morty si apre sugli orrori della quinta stagione

Rick e Morty ha lasciato il segno nel storia dell’animazione. Dopotutto, il grande spettacolo è rinomato come una delle commedie più famose della televisionee milioni di persone hanno imparato ad apprezzarne il fascino oltraggioso. I fan potrebbero apprezzare Justin Roiland per aver contribuito a dare vita alla serie, che ha contribuito alla sua popolarità. E più recentemente, il co-creatore ha dichiarato che l’intera squadra ha lottato con la stagione 5 l’anno scorso.

Vediamo di cosa si tratta Vincitore del premio Emmy il creatore dello spettacolo aveva da dire.

La quinta stagione di Rick and Morty è stata la più dura per Justin Roiland e il team

La conversazione è stata facilitata da IGN, che ha chattato con Roiland durante il Comic-Con di San Diego. Durante la loro conversazione, il produttore lo ha confessato Rick e Morty la quinta stagione è stata strana poiché era la la prima squadra dopo una sconfitta straziante.

“La quinta stagione è stata strana. Abbiamo perso [J. Michael] Mendel. È stata dura siamo stati gettati per un giro. Quello era… sì. Se parlo ancora, inizierò a piangere, Egli ha detto.

Mendel era un membro importante dello staff dello spettacolo per chi non conosce il nome. Il produttore di linea controllava la maggior parte di Rick e Mortyscript di. Pertanto, la sua prematura la morte nel 2019 ha scioccato l’intero cast. Il lavoro di Mendel su serie come I Simpson e gli opposti solari gli ha dato uno spirito acuto che i fan adoravano e Roiland si è lamentato apertamente della morte del produttore insieme ai fan anni fa.

Questo potrebbe essere il motivo per cui la stagione 5 ha avuto recensioni contrastanti

La quinta stagione deve essere stata una sfida per lo staff di produzione. Quando la stagione in corso di Rick e Morty presentato in anteprima, gli spettatori hanno avuto sentimenti vari. Roiland, d’altra parte, ora assicura ai tifosi che la squadra è tornata in pista con la sesta stagione. Secondo fonti recenti, Adult Swim presenterà in anteprima lo spettacolo sesta stagione a settembree il team sta già lavorando al futuro Rick e Morty stagioni dietro le quinte.

Vi è piaciuta la quinta stagione dello show? Inoltre, quali sono le tue aspettative per la sesta stagione? Sentiti libero di condividere i tuoi pensieri e opinioni con noi nei commenti qui sotto.

