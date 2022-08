“Se non va bene, continua a sparare”: quando Henry Cavill ha rivelato quanto sia perfezionista Tom Cruise

I fan attendono con impazienza il film in uscita Missione: Impossible-Dead Reckoning Part One nel 2023. Secondo i record, questo sarebbe il settimo film del franchise. La serie di film di spionaggio d’azione è stata originariamente interpretata da Tom Cruise fin dall’inizio. Tuttavia, ha avuto il suo gioco principale nel momento in cui ha recitato in superuomo di Hollywood, Henry Cavill, nell’anno 2018. Quindi, come previsto, con i due nomi più importanti di Hollywood, questo film è ora il centro di attrazione per ogni fanatico del cinema. Poiché il suo prossimo film è dietro l’angolo, è tempo di ricordare alcune scene indimenticabili del passato.

L’attore inglese, con a contegno da gentiluomo e un fisico da dio olimpico insieme al volto più bello di Hollywood, ha dato fuoco al film nel 2018. È stato caratterizzato da una sequenza d’azione stracolma con le due stelle in piedi l’una contro l’altra. Una di queste scene era il scena di lotta in bagno popolare che non ha perso il suo fascino fino ad oggi.

Henry Cavill ha ricordato una delle mie risse più indimenticabili di Hollywood

Tra le due stelle, Il Geralt di Netflix una volta ha onorato lo spettacolo dal vivo di Jimmy Kimmel con la sua presenza sgargiante. Henry Cavill ha trascorso una bella serata allo spettacolo ed è stato un vero piacere per il pubblico. Lì sono tornati alla famosa scena del combattimento tra lo stesso Henry e la sua controparte nel film, Tom Cruise. Il segmento dà abbastanza vibrazioni per abbinarlo a Scena alla James Bond.

Di solito, è un po’ difficile per una serie di film mantenere i suoi pezzi così freschi entro la sesta puntata. Ma questi due hanno completamente inchiodato lo spettacolo. Il peso della scena può essere stimato quando la star ha rivelato la quantità di tempo necessaria per girare la scena. Alla domanda, Henry disse: “avevamo un programma di quattro giorni, ma alla fine abbiamo investito quattro settimane.“

Aspettare! C’è di più in quello che pensi della scena

Colpo di scena: è bastato così tanto tempo perché i registi probabilmente non potevano smettere di guardare due perfezionisti che stavano completamente staccando la telecamera. Henry sembrava abbastanza sarcastico quando lo ha affermato, ma non possiamo negarlo completamente, vero? Dopotutto, è la battaglia tra la più grande delle star che abbia mai benedetto Hollywood.

La scena è ricordata come una delle migliori risse a pugni nudi di sempre. Il principe greco di Hollywood ha poi continuato a scambiare convenevoli con l’ospite. Nell’intera storia dello show, i fan non sarebbero stati così pazzi come quando hanno visto Henry dal vivo.

Ho visto Henry Cavill Lo stregone ancora? Riproduci la serie in streaming in questo momento esclusivamente su Netflix.

