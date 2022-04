“Se le persone provano un’emozione, penso che abbiamo fatto bene il nostro lavoro”, afferma Charithra Chandran in Divided Fan Reactions per Edwina e Bridgerton Stagione 2

È passato quasi un mese dall’uscita di Bridgerton stagione 2 su Netflix. Come tutti abbiamo visto arrivare, entrambe le sorelle Sharma hanno preso d’assalto la tonnellata. Anche le attrici che interpretano questi ruoli, Simone Ashley e Charithra Chandran, non hanno lasciato il segno. Nonostante opinioni contrastanti sulla versione Netflix di Edwina, Chandran ha sostenuto il personaggio e le sue azioni. Ecco un’intervista di lei che parla dello stesso:

Perché le opinioni dei fan su Edwina sono divise?

I fan di Edwina Sharma (Sheffield nei libri) hanno letto differisce notevolmente da quello che vediamo nell’originale Netflix. Edwina nei romanzi di Julia Quinn è una giovane donna determinata che sa quello che vuole. Lei è consapevole delle condizioni economiche della sua famiglia. Quindi, fa tutto ciò che è in suo potere per assicurarsi di poter aggiustare le loro circostanze. Anche se la sua relazione con Kate è praticamente la stessa, lei non è così infatuato di Anthony come nella serie. Questo piccolo dettaglio cambia molto della trama.

Per quanto riguarda la serie, Edwina lo è molto più testardo. Quando capirà cosa è successo tra sua sorella e suo fratello a sua insaputa, è sicura che si metterà al primo posto e agirà di conseguenza. Sebbene le due versioni del personaggio fossero inizialmente molto simili, alla fine i loro archi narrativi sono drasticamente diversi.

I fan che hanno letto i libri hanno un’idea chiara di cosa si aspettano da Edwina. Quindi, quando vedono una versione completamente diversa dello stesso, lo sono naturalmente rimasto deluso.

Cosa ha da dire Charithra Chandran a riguardo?

Il primo commento di Chandran sulle opinioni polarizzanti dei fan su Edwina è che “qualsiasi narrazione è da una prospettiva molto specifica.” In Bridgerton stagione 2, quello che vediamo principalmente è attraverso Kate e Anthony. Edwina è semplicemente un’altra persona che vedono attraverso gli occhi di qualcun altro. Quindi, Chandran parla di come i fan non hanno avuto il tempo di esplorare Edwina dalla serie Netflix per poter avere una comprensione più completa del personaggio.

Tuttavia, Charithra Chandran mostra di essere stata la scelta perfetta per interpretare il diamante di questa stagione riassumendolo perfettamente. Lei dice, “se le persone provano un’emozione, penso che abbiamo fatto bene il nostro lavoro.” L’intensa trama che è andata giù tra Edwina, Kate e Anthony potrebbe non essere stata nei buoni libri dell’intera base di fan. Ma ha trasmesso con successo un messaggio e una storia.

Vedemmo una ragazza amabile e ingenua trasformarsi in una versione più intelligente di se stessa chi prende decisioni che sa le gioveranno. Dopo che la sua rabbia è svanita, vediamo che Edwina è gentile come sempre, ma è più gentile con se stessa di prima. I set di caratteri un esempio di amor proprio ai fan, indipendentemente dal fatto che la serie potrebbe essersi leggermente discostata dai libri.

Bridgerton la stagione 2 è disponibile per lo streaming su Netflix.

