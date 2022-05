Scopri tutte le menti reali dietro l’operazione carne trita della seconda guerra mondiale

Operazione Carne Tritata è un dramma militare britannico con protagonista Colin Firth e basato su personaggi storici reali. Il film sta ricevendo ottime recensioni ed è ora certificato fresco su Rotten Tomatoes. John Madden dirige il film. I suoi film degni di nota includono Shakespeare innamorato e Il miglior hotel esotico di calendula. La narrazione può sembrare incredibile considerando la follia della strategia di guerra britannica. E ancora Operazione Carne Tritata si basa su una storia genuina.

Ecco uno sguardo alle persone reali dietro i personaggi e a chi li interpreta nel film.

Tutti i personaggi storici dell’Operazione Carne Tritata

Colin Firth nel ruolo di Ewen Montagu

Colin Firth interpreta Ewen Montagu, l’ufficiale comandante britannico che ha diretto la spedizione Operazione Carne Tritata. Mentre il ritratto di Montagu nel film era per lo più vero, la sua comprensione dell’intelligence britannica prima “Il Comitato dei Venti” è stato minimizzato.

A quel tempo, Montagu aveva un’eccellente comprensione dell’intelligence britannica, rendendolo la scelta ideale per condurre Operazione Carne Tritata. Di conseguenza, Montagu è salito nei ranghi della Marina britannica, del sistema giudiziario e della salute pubblica dopo gli eventi del film.

Matthew Macfadyen nel ruolo di Charles Cholmondeley

Matthew Macfadyen interpreta il compagno di Montagu e ufficiale dell’intelligence britannica Charles Cholmondeley. La sua cattiva vista ha mandato in frantumi i sogni di Cholmondeley di entrare a far parte dell’aviazione. Pertanto, ha pensato di unirsi all’MI5.

Cholmondeley ha avuto un ruolo significativo in il operazione, dopo aver trascorso mesi a organizzare la spedizione come un moderno cavallo di Troia.

Jason Isaacs come John Godfrey

L’ammiraglio John Godfrey, il capo dell’intelligence navale britannica, è scettico sul successo dell’operazione carne trita. Jason Isaacs lo interpreta. Nonostante le sue riserve, Winston Churchill ordina a Godfrey di autorizzare la pericolosa spedizione.

Il severo comandante è aiutato dal suo assistente personale, Ian Fleming. Chi in seguito avrebbe modellato il personaggio di James Bond “M” dopo Godfrey.

Kelly Macdonald nel ruolo di Jean Leslie

Kelly Macdonald interpreta Jean Leslie, la fidanzata fittizia del corpo utilizzato Operazione Carne Tritata. Montagu e Cholmondeley scattano una foto dell’amministratore dell’MI5 per incollarla sul falso ufficiale dei servizi segreti.

Leslie è anche coinvolta in una sottotrama romantica con entrambi Montagu e Cholmondley, che è in parte veritiero. Ma esagerato nel film.

Johnny Flynn nel ruolo di Ian Fleming

Johnny Flynn interpreta Ian Flemming Operazione Carne Tritata. Mentre lavorava come assistente di John Godfrey, il James Bond il romanziere ha avuto l’idea di Operazione Mincemeat.

Per Godfrey, Fleming ha scritto il Memo di trotaun promemoria elencato 54 possibilità per l’esercito britannico per ingannare i nemici in tempo di guerra, incluso il concetto che divenne operazione. Successivamente, è diventato uno scrittore. Inoltre, quasi tutti i romanzi di Bond di Ian Fleming hanno i propri adattamenti cinematografici.

