Scopri la collezione trucco e skincare Emily in Paris x Lancôme.

Lancôme è uno dei migliori marchi francesi di trucco e cura della pelle di lusso, quindi non c’è da stupirsi che il marchio abbia collaborato con una delle sue ambasciatrici, Lily Collins, per creare una collezione in edizione limitata ispirata al suo spettacolo, Emilia a Parigi. Oltre all’uscita della seconda stagione di Netflix ambientata nella città della luce, il Emilia a Parigi x La collezione Lancôme è stata introdotta in tutto il mondo. I prodotti della gamma sono cinque, anche se due di questi, i rossetti Idôle Eau de Parfum e L’Absolu Rouge, sono già esauriti. Tuttavia, puoi ancora prendere alcuni prodotti della collezione e sentirti elegante come Emily Cooper.

Emilia a Parigi x Lancôme Advanced Génifique Serum; $ 105

Il siero Lancôme Advanced Génifique Serum è un punto fermo del marchio e ora ha un tocco parigino con il portachiavi “ringard” della Torre Eiffel di Emily sul davanti. Il siero è ricco di ingredienti per aiutare la tua pelle a sentirsi più liscia, idratata e uniforme.

Compralo: Lancôme e Bloomingdale

Emilia a Parigi x Palette di ombretti Lancôme; $ 45

Sebbene Parigi sia conosciuta come la città della luce, è anche molto conosciuta come destinazione per gli innamorati. Per rendere omaggio a questa idea romantica, la palette di ombretti che Lancôme ha creato ha la forma di un cuore e contiene 12 tonalità di oro, rosa, blu e viola nascoste all’interno. Lancôme ha anche disegnato tre look con i colori forniti.

Compralo: Lancôme e Ulta

Emilia a Parigi x Lancôme: set trucco Emily’s Beauty Secrets; $ 40,50

Se un oggetto non è abbastanza per il tuo trucco vorace e Emilia a Parigi ossessione, si spera che il Beauty Secrets Makeup Set ti soddisfi. Il set include il classico mascara Monsieur Big Volumizing del marchio insieme al rossetto L’Absolu Rouge in 274 French Tea, il tutto all’interno di una trousse ispirata allo spettacolo.

Compralo: Ulta

