SCOPRI i nuovi programmi e i film in uscita su Netflix a maggio 2022

Aprile è stato un mese fantastico per Netflix. Hanno pubblicato nuovi originali, documentari e un vecchio film di Sandra Bullock che era di tendenza nella lista dei primi 10. Ma ciò che Netflix ha pianificato per il mese di maggio 2022 fa sembrare aprile un gioco da ragazzi. Quindi, senza ulteriori indugi, ecco un elenco completo di tutti gli spettacoli e i film in arrivo su Netflix il mese prossimo.

Nuove uscite su Netflix a maggio 2022

1 maggio

42

3 Ninja: Calcia indietro

40-Amore

Un fiume lo attraversa

Sei quello giusto? (stagione 6)

Blippi Wonders (stagione 1)

La sposa cadavere

Stupido, folle amore

Netflix ha preso A proposito di tempo da noi in aprile ma ci sta regalando un Rom-Com altrettanto esilarante in cambio. Stupido, folle amore nel cast Steve Carell, Ryan Gosling, Julian Moore ed Emma Stone. Se il cast da solo non fa venire voglia di vedere il film il prima possibile, non sappiamo cosa lo farà. Ma per coloro che sono già interessati a guardare il film, la buona notizia è che non dovranno aspettare così a lungo.

Tana dei ladri

Sporco Harry

Stato dell’Impero

Forrest Gump

Harold e Kumar vanno al castello bianco

Ciao, mi chiamo Doris

Asino: Il film

John Q

Asino 2.5

Asino 3.5

Minaccia II Società

C’era una volta in America

Rambo

Rambo: Ultimo sangue

La strada per la perdizione

Sette anni in Tibet

Soul Surfer

Summerland

I Signori

La casa del lago

Marescialli degli Stati Uniti (1998)

Guerra dei mondi

Quando Harry ha incontrato Sally

C’è posta per lei

2 maggio

Octonauts: Above & Beyond: Stagione 2

3 maggio

Trattieni il respiro: l’immersione sul ghiaccio

4 maggio

40 anni giovane

Il cerchio: stagione 4

Il marginale: Stagione 5

Crollo: Three Mile Island

La storia di individui comuni che hanno il coraggio di realizzare cose eccezionali è raccontata in questa affascinante serie di documentari in quattro parti. Meltdown esamina il quasi disastro della centrale nucleare di Three Mile Island in Pennsylvania attraverso gli occhi di Richard Parks, il miglior ingegnere e informatore della struttura, così come le comunità colpite. Rievocazioni drammatiche, materiale storico, filmati inediti e interviste approfondite immergono il pubblico nel più grande disastro nucleare degli Stati Uniti.

Estate: Stagione 3

5 maggio

Blood Sisters: Stagione 5

Clark

Il Pentaverato

E se, dalla peste nera del 1347, un’organizzazione segreta di cinque uomini si fosse impegnata per influenzare gli eventi mondiali per il bene superiore? All’inizio della nuova serie, un insolito giornalista canadese viene lanciato in un viaggio per portare alla luce la verità e potenzialmente salvare il pianeta

Thomas & Friends: All Engines Go: Stagione 1

Bambini selvaggi

6 maggio

Lungo per la corsa

Marmaduke

Il suono della magia

Yoon Ah-yi, una giovane ragazza costretta a crescere troppo in fretta, incontra Rieul, un misterioso mago che, nonostante la sua età, desidera rimanere un bambino.

Thar

Il Takedown

Benvenuto nell’Eden

8 maggio

Christina P: Mamma Geni

9 maggio

Ghost in the Shell: SAC_2045 Guerra sostenibile

10 maggio

Outlander (stagione 5)

Mamme lavoratrici: Stagione 6

42 giorni di oscurità

Fratellanza: Stagione 2

The Circle: Stagione 4 (nuovi episodi)

Operazione Carne Tritata

Gli alleati cercano disperatamente di spezzare la presa di Hitler sull’Europa occupata, quindi organizzano un attacco a tutto campo alla Sicilia nel 1943. Tuttavia, devono affrontare una sfida insondabile: come salvaguardare una vasta forza d’invasione da un possibile genocidio. Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matteo Macfadyen), due eccezionali agenti dell’intelligence, hanno il compito di escogitare lo schema di inganno più brillante e poco plausibile della guerra, incentrato sul più improbabile degli agenti segreti: un morto. Operazione Carne Tritata è l’incredibile storia reale di un piano che intendeva cambiare la direzione della guerra sfidando la logica, mettendo a rischio decine di migliaia di vite e mettendo alla prova i nervi degli inventori.

Nostro padre

Il re della fuga

12 maggio

Maverix

Bellezza selvaggia

13 maggio

Bling Empire: Stagione 2

La vita ei film di Ersan Kuneri

L’avvocato Lincoln

Nuove altezze

Ultimo anno

14 maggio

Borrego

15 maggio

PJ Masks (stagione 4)

16 maggio

Le avventure di Blippi

Il servitore del popolo (stagione 2-3)

Vampiro in giardino

17 maggio

Il diario del futuro: stagione 2

18 maggio

The Circle: Stagione 4 (nuovi episodi)

Cyber ​​Hell: esporre un Internet Horror

Il “L’ennesima stanza”, una rete criminale online di sfruttamento sessuale, è stata perseguitata da due studentesse universitarie, un gruppo di giornalisti e agenti di polizia della criminalità informatica in questo lungometraggio documentario. Il video, composto da interviste, archivi, animazioni e rievocazioni, mostra come i capibanda abbiano costretto donne e ragazze a pubblicare immagini sessuali di se stesse nelle chat room di Telegram, a cui i capibanda hanno pagato decine di migliaia di persone per accedere. Questa è la storia di uno dei crimini digitali più distruttivi della regione, dell’era dell’anonimato digitale che le ha permesso di prosperare e delle vittime che si sono fatte avanti per aiutarlo a ridurlo.

L’amore sullo spettro degli Stati Uniti

La famiglia perfetta

Toscana

Chi ha ucciso Sara?: Stagione 3

19 maggio

Un abbinamento perfetto

The Boss Baby: Di nuovo nella culla

La parola G con Adam Conover

Addetti ai lavori: Stagione 2

Il fotografo: omicidio a Pinamar

Rodrigo Sant’Anna: Sono arrivato

20 maggio

Ben dietro

Fanculo anche l’amore

Asino 4.5

Amore, morte e robot: volume 3

Lato sbagliato dei binari

22 maggio

One Piece: Nuovi episodi

23 maggio

Ghost in the Shell: SAC_2045: Stagione 2

Buona fortuna

Mare di amore

25 maggio

The Circle: Stagione 4 (nuovi episodi)

Pendente di larva

Qualcuno dai da mangiare a Phil: Stagione 5

26 maggio

Insider: Stagione 2 (nuovi episodi)

My Little Pony: lascia il segno

Pokemon Master Journeys: La serie: Parte 3

27 maggio

Stranger Things 4: Volume 1

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che terrorizzò e distrusse Hawkins. La nostra cerchia di amici è divisa per la prima volta a causa delle conseguenze e negoziare la complessità del liceo non ha reso le cose più semplici. Una nuova e terrificante minaccia soprannaturale emerge in questo momento più vulnerabile, ponendo un orribile enigma che, se risolto, alla fine potrebbe porre fine agli orrori di Upside Down.

30 maggio

Mighty Little Bheem: Amo il Taj Mahal

31 maggio

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (stagione 1)

Teenage Mutant Ninja Turtles (stagione 1)

Riproduci in streaming tutti questi film e programmi TV su Netflix. Nel frattempo, facci sapere quale film o programma televisivo guarderai per primo.

