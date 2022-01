Scoperto il significato dell’antologia di Netflix

Mentre Netflix è meglio conosciuto per le sue serie ad alto budget come The Witcher e Stranger Things, il servizio di streaming offre anche una casa per produzioni più di nicchia, l’ultima delle quali è l’animazione in stop-motion, The House.

Dai registi Emma de Swaef e Marc James Roels, Niki Lindroth von Bahr e Paloma Baeza, The House è un’antologia in quanto esplora le vite di coloro che vivono nell’edificio titolare in tre periodi di tempo.

La commedia oscura è ricca di significati e quindi non sorprende che gli spettatori siano stati lasciati con molte domande su The House e che il sogno febbrile di un film debba essere spiegato.

*ATTENZIONE: Spoiler in vista per The House*

Parte I: E sentita dentro, una bugia viene inventata

Il primo dei tre racconti in The House è ambientato nel passato e segue una giovane ragazza Mabel mentre lei e la sua famiglia in povertà si trasferiscono nella grande casa titolare dopo che suo padre, Raymond, fa un patto con una figura misteriosa dopo essere stato deriso dai suoi ricchi parenti.

Man mano che la storia si svolge, i genitori di Mabel diventano sempre più distaccati, apparentemente preoccupati più della loro grande casa e dei suoi sontuosi arredi che del benessere dei propri figli.

Il primo capitolo si conclude con i genitori di Mabel che vengono trasformati in pezzi di detti mobili mentre la giovane ragazza e la sua sorellina riescono a fuggire illesi dall’edificio infido.

Parte II: Allora persa è la verità che non può essere vinta

Il secondo capitolo del film antologico segue un imprenditore edile senza nome ai giorni nostri che assume le sembianze di un topo antropomorfo che è indebitato fino alle palle e sceglie di lavorare da solo alla ristrutturazione della casa titolare, telefonando ripetutamente a un apparente partner per riaffermare la sua dedizione al completamento dell’opera.

All’inizio del processo, lo sviluppatore nota un’infestazione di bug e lavora per eliminare la proprietà dei minuscoli insetti, ma esegue solo riparazioni a livello della superficie piuttosto che trovare la radice del problema.

Alla fine, la casa viene messa in vendita ma nessuno dei potenziali acquirenti è interessato a parte una strana coppia di anziani che sembrano assumere le sembianze di topi ma i cui corpi hanno una forma strana.

La strana coppia non se ne va dopo la visione, causando più stress allo sviluppatore fino a quando non cerca di avvelenare gli ospiti non invitati, solo per finire lui stesso in ospedale, tornando a casa e scoprendo che la strana coppia ha portato la loro famiglia allargata a rimanere, tutto di cui sembra essere un ibrido di topi e i bug che lo sviluppatore ha tentato di rimuovere in precedenza.

Sembra che il secondo film dell’antologia serva a ricordare di non ignorare i problemi persistenti, potenzialmente una metafora di come i problemi di salute mentale non dovrebbero essere ignorati scavando ulteriormente nel lavoro in quanto potrebbero portare a ulteriori problemi lungo la linea.

Parte III: Ascolta ancora e cerca il sole

E infine, la terza storia in The House è quella di un gatto antropomorfo di nome Rosa che funge da padrona di casa della casa titolare che ora è circondata da tutti i lati dall’acqua dopo un’alluvione apocalittica.

Tuttavia, Rosa è troppo preoccupata di prendere l’affitto da coloro che vivono nella casa e di ristrutturare l’edificio per riportarlo al suo antico splendore piuttosto che preoccuparsi dell’innalzamento del livello dell’acqua.

Alla fine, tutti gli ospiti di Rosa lasciano la casa mentre l’acqua continua a salire, lasciando sola la magra padrona di casa, realizzando solo alla fine la natura terribile della sua situazione.

Fortunatamente per Rosa, la casa si trasforma in una sorta di barca e lei e i suoi ospiti volano via nel tramonto, ma questa storia potrebbe avere un finale molto diverso per Rosa.

La Casa ha spiegato

Un tema principale che attraversa The House è ignorare le cose veramente importanti nella vita e concentrarsi solo sugli aspetti materialistici come avere bei mobili.

In ogni caso, coloro che sono più concentrati sul guadagnare denaro o avere cose belle affrontano le conseguenze, servendo a ricordare che le persone intorno a te sono più importanti delle cose che possiedi o del denaro nel tuo conto bancario.

Questo è riassunto perfettamente dalla canzone dei titoli di coda del film che dice che “una casa è solo una raccolta di mattoni” mentre una casa è “un luogo in cui non ti senti mai solo”.

The House è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 14 gennaio 2022.

