Scomporre il finale di “Alchemy of Souls” di Netflix e come imposta la seconda stagione per lo spettacolo

Siamo tutti d’accordo sul fatto che la fine di Alchimia delle anime ci ha lasciato chiedere di più. Il Kdrama era stato tra i 10 migliori programmi TV Netflix di tendenza. Lo spettacolo ruota attorno a Jang Uk e Naksu/Mu Deok e vari altri personaggi che vogliono combattere contro il male comune alias l’Alchimia delle Anime. Continua a leggere per scoprire cosa succede alla fine della serie Netflix Alchimia delle anime e cosa possono aspettarsi gli spettatori dalla seconda stagione!

Una rottura del finale di Alchemy of Souls

Gli ultimi due episodi erano iniziati con una nota felice. Bene, Park Dong Gu e Jin Cho Yeon si stavano per sposare, come poteva il pubblico non essere entusiasta? Per aggiungere la ciliegina sulla torta, Jang Uk ha proposto a Mu Deok e il loro matrimonio era in calendario. Tuttavia, tutto è crollato quando Jin Mu ha capito cosa stava succedendo. Ha seguito il consiglio dello Sciamano e ha deciso di trovare la persona che era con Jang Uk quando ha iniziato a cambiare. In pochi minuti, come chiunque avrebbe immaginato, si rese conto che si trattava di Mu Deok.

Inoltre, attraverso lo strumento dello Sciamano, una campana può aiutarti a prendere il controllo del corpo di un’anima mutata. E solo un’anima mutata può ascoltare la melodia della campana. Ha rilevato il corpo di Mu Deok non appena Park Dong Gu e Jin Cho Yeon si sono sposati.

Mu Deok ha combattuto contro Park Dong Gu e Jin Cho Yeon e ha ucciso il padre di Jin Cho Yeon, Jin U Tak, proprio come voleva Jin Mu. Ha persino ucciso Jang Uk e, dopo aver ripreso conoscenza, non poteva credere a quello che aveva fatto. La scena in cui sfugge momentaneamente al possesso e inizia a piangere è da scolpire nelle pietre. Avanzando rapidamente verso la fine, si teneva il funerale di Jang Uk e Naksu stava affrontando il destino che tutte le anime furiose hanno dovuto affrontare, annegando nel lago magico.

Quindi il corpo di BOOM Jang Uk esce completamente dal fuoco. E si poteva vedere Mu Deok portato fuori dall’acqua del lago da due donne misteriose. In effetti, le donne non sembravano esseri umani ma creature mistiche. I fan teorizzano persino che fossero maghi del regno di Jin.

Cosa aspettarsi da Alchemy of Souls Stagione 2?

In anteprima per la seconda stagione di Alchimia delle anime, vediamo il nostro gruppo di fonti di energia, in particolare Jang Uk, prepararsi per un’altra guerra. Inoltre, Naksu è tornata al suo corpo originale e indossa un lungo abito bianco. Inoltre, con tutto quello che è successo, Mu Deok e Jang Uk saranno mai più gli stessi, ora che la regina ha scoperto che Mu Deok è sua figlia? Quale sarà il risultato?

I fan stanno soffrendo per notti insonni chiedendosi se Jang Uk vorrà vedere Mu Deok dopo quello che è successo. Alchimia delle anime tornerà su Netflix con una seconda stagione. I fan escogitano teorie diverse ogni secondo e non vedono l’ora di guardare la prossima stagione.

Metti giù alcune delle tue teorie relative a Alchimia delle anime stagione 2 nei commenti qui sotto.

