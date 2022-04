Schitt’s Creek lascerà Netflix nel 2022 (scopri quando e dove si trasferirà)

Un’amata serie lascerà Netflix quest’anno e non riusciamo ad accettare che ciò sia vero. Lo spettacolo in questione è la commedia popolare L’insenatura di Schitt. Sfortunatamente, il nostro streamer preferito partirà entro la fine dell’anno, quindi assicurati di guardare tutto ciò che puoi prima della data di partenza. Ma se non puoi guardare tutte e sei le stagioni in anticipo, abbiamo condiviso dove lo spettacolo sarà disponibile per lo streaming successivo.

L’insenatura di Schitt è una sitcom canadese creata dal talentuoso Dan Levy e da suo padre, Eugene Levy. La storia segue le vite della ricca famiglia Rose, che improvvisamente si ritrova al verde e si trasferisce in una piccola città chiamata Schitt’s Creek, che una volta hanno comprato per scherzo. Costretta a vivere in un motel, l’ex famiglia benestante deve adattarsi alla nuova normalità.

La serie comica ha avuto molto successo, vincendo vari premi nel corso della sua corsa, come due ACTRA Awards e 18 Canadian Screen Awards. Ha anche vinto due Golden Globe e nove Emmy Awards. Lo spettacolo è stato davvero una forza da non sottovalutare durante la sua corsa.

È esilarante e divertente, mostra una rappresentazione positiva della comunità LGBTQ+ e ha personaggi simpatici e trame eccellenti. Odiamo vedere andare via questa fantastica serie, ma immagino che non abbiamo scelta. Continua a leggere per scoprire quando L’insenatura di Schitt lascerà Netflix e dove verrà eseguito lo streaming successivo.

Quando uscirà Schitt’s Creek da Netflix?

Come riportato da Variety, L’insenatura di Schitt lascerà Netflix lunedì 3 ottobre 2022. Ciò significa che l’ultimo giorno per guardare tutte e sei le stagioni della serie comica su Netflix è il 2 ottobre.

Ottobre è lontano da adesso, quindi penso che tu possa riuscire a guardare la serie completa entro la data di partenza se sei persistente.

Dove vedere in streaming Schitt’s Creek

Il 3 ottobre, la serie completa sarà trasmessa in streaming esclusivamente su Hulu. Per poter accedere a tutte e sei le stagioni, dovrai avere un abbonamento al servizio di streaming.

Anche se la serie TV lascerà presto Netflix, c’è ancora una buona selezione di serie comiche che rimarranno sullo streamer fino a nuovo avviso. Ti consigliamo di controllare gli originali Netflix L’indistruttibile Kimmy Schmidt, Mamme lavoratrici e Fuller House. Ci sono anche dei buoni contenuti con licenza sulla piattaforma come Il buon posto, Comunità e Nuova ragazza.