“Scegli o muori” unisce 3 produzioni Netflix popolari in tutto il mondo in una: ecco come

Netflix ha troppi film e programmi TV sotto il suo nome. Hanno un’ampia varietà di originali che sono collegati attraverso la loro casa di produzione e hanno una relazione ombelicale. Scegli o muori è un nuovo film di sopravvivenza di Netflix. Tuttavia, originale come il concept del film, condivide ancora una storia combinata con i suoi predecessori di pari successo.

Quindi ecco come Scegli o muori è una miscela perfetta di tre degli spettacoli e film Netflix di maggior successo.

In che modo Choose or Die su Netflix è simile ad altre grandi produzioni?

Gioco del calamaro e scegli o muori

È impossibile immaginare come qualsiasi spettacolo possa ricreare la magia Gioco del calamaro avevo. Gioco del calamaroIl successo e la popolarità di ‘s risiedono nel situazione disperata dei suoi giocatori. Ed è esattamente ciò che sta accadendo Scegli o muori. Nel film, proprio come nella serie, i giocatori giocano per cambiare la propria vita guadagnando una quantità folle di premi in denaro. Ma presto capiscono che la posta in gioco è più alta di vincere o perdere: per loro è vita o morte.

Un altro modo in cui Scegli o muori è un richiamo al successo di Kdrama attraverso i suoi personaggi. In Gioco del calamaro, ci siamo sentiti tutti profondamente in sintonia con i personaggi. E dentro Scegli o muori, i personaggi hanno un pari triste e tragico retroscena che rende la loro disperazione per la vittoria ancora più avvincente.

La presenza di Alice a Borderland può essere avvertita in Scegli o muori

Scegli o muori è simile alla serie originale di Netflix Alice nella terra di confinepresentato in anteprima nel 2020. Alice nella terra di confinebasato su Haro Aso‘s manga con lo stesso nome, segue Ryhei Arisu (Kento Yamazaki) e Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya) mentre erano imprigionati in una Tokyo abbandonata. Per uscire dal luogo, i due devono impegnarsi giochi pericolosi per sopravvivere.

Per i fan di Squid Game e Alice in Borderland, Asa Butterfield e Iola Evans recitano in un film su un nuovo tipo di gioco mortale. Alla ricerca di un premio in denaro, Kayla e Isaac giocano a un gioco horror che li costringe a prendere decisioni terrificanti per sopravvivere.

Questo può essere visto anche in Scegli o muori dove una volta entrato in gioco non c’è via d’uscita. L’unico modo per lasciare il gioco è o morire o vincere la partita. È interessante notare che Netflix ha iniziato a promuovere Scegli o muori come un film di cui i fan Gioco del calamaro e Alice nella terra di confine ameranno. Alice nella terra di confine tornerà presto con una stagione 2.

Il “Scegli o muori” è stato visto per la prima volta in Bandersnatch

Non appena il trailer di Scegli o muori è uscito i fan si sono affrettati a sottolineare le somiglianze tra il film e quello del 2018 Specchio nero: Bandersnatch. Ora conosciamo tutti l’innovativa modalità di interazione della narrazione Bandersnatch.

In Bandersnatch, noi come pubblico affrontiamo una serie di domande in cui una delle due opzioni non è piacevole. L’unica cosa rinfrescante Scegli o muori è che nel film lo sono fare le scelte piuttosto che noi.

Se eri un fan di uno dei film o dei programmi TV sopra menzionati. Ti piacerà sicuramente Scegli o muori attualmente in streaming solo su Netflix.

Guarda il film e facci sapere se puoi segnalare anche tu le somiglianze o no?

