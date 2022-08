Saul e Kim finiscono insieme nel finale di Better Call Saul?

Alcuni spettacoli sono molto più che sedersi ogni settimana o rintanarsi sul divano per una serie di abbuffate. Possono essere esperienze. Viaggi. Possono influenzarci profondamente.

Per coloro che hanno appena finito di guardare Better Call Saul, ti racconterai. Certamente?

Creato da Vince Gilligan e Peter Gould, lo spin-off e prequel di Breaking Bad Tanto per cominciare, era molto più spensierato del suo predecessore. Dopotutto, molti consideravano il suo personaggio principale come il sollievo comico della serie che ha dato inizio a tutto.

Tuttavia, non ci è voluto molto perché lo spettacolo si trasformasse in qualcosa di molto più profondo e potresti esserti trovato più coinvolto di quanto eri Breaking Bad verso la fine.

A proposito della fine, potresti chiederti qualcosa. Saul e Kim finiscono insieme in Better Call Saul?

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI PER LA SERIE FINALE

Meglio chiamare Saul © Greg Lewis | AMC | Sony Pictures Television

Saul e Kim finiscono insieme in Better Call Saul?

No, Saul e Kim non tornano insieme romanticamente, ma ottengono un finale più felice di quanto potresti aver previsto.

È accertato nella corsa al finale che Saul e Kim hanno preso strade separate e durante la loro telefonata – lui al telefono pubblico e lei al lavoro – è stato detto che non si parlavano da anni.

La loro storia d’amore appartiene a un lontano passato e lei essenzialmente ha abbandonato la vita con Jimmy dopo la brutale morte di Howard. Tuttavia, alcuni di voi potrebbero aver sperato che non fosse finita per loro due.

Saul viene a sapere che Kim ha confessato quasi tutto quello che era successo e trova un modo per assicurarsi che sia presente al suo stesso processo.

Ora che l’ha portata nella stessa stanza, decide di fare lo stesso e confessare, arrivando persino a rivelare ciò che ha fatto a Chuck nonostante non sia un dettaglio nel caso.

Nella battaglia tra il truffatore e il criminale Saul Goodman e il brav’uomo Jimmy McGill, Kim riconosce che alla fine Jimmy ha vinto. Quindi, lo fa visita in prigione, con i paralleli alle scene precedenti di loro mentre condividono una sigaretta, attirando l’attenzione su quanto è successo dalla loro amicizia iniziale con HHM.

Non finiscono insieme in modo romantico, ma la visita di Kim mostra che si è guadagnato di nuovo il rispetto. Alla fine, è più felice di qualsiasi conclusione avremmo potuto immaginare per un uomo che ha vissuto la vita di Saul.

I fan si stanno emozionando

I fan hanno prestato attenzione al dettaglio che Jimmy ha sostanzialmente scelto di evitare una condanna a sette anni e aggiungere decenni al suo tempo in modo che potesse fare la cosa giusta da parte di Kim.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Jimmy non voleva uscire di prigione in 7 anni solo per essere di nuovo solo. Preferiva rimanere in prigione per sempre ed essere in grado di guardare Kim negli occhi e sapere di aver fatto la cosa giusta. È così che si fa una storia d’amore, ragazzi!!! #BetterCallSaul pic.twitter.com/CxoTW7seI2 — Alex Chatzopoulos (@AlexXatzapost) 16 agosto 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Jimmy non voleva uscire di prigione in 7 anni solo per essere di nuovo solo. Preferirebbe rimanere in prigione per sempre ed essere in grado di guardare Kim negli occhi e sapere di aver fatto la cosa giusta.#BetterCallSaul — tp (@etorodri1) 16 agosto 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Bellissimo finale a lenta combustione di #BetterCallSaul avrebbe potuto farla franca, ma ha scelto la prigione solo per vedere Kim un’ultima volta per riscattarsi — Sahil Mohan Gupta (@DigitallyBones) 16 agosto 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Preferiva una vita possibile in prigione ma ha Kim di 7 anni di prigione ma una vita miserabile come Saul. Uomo JIMMY MCGILL #bettercallsaul — meglio chiamare saul spoiler (@odenhead) 16 agosto 2022

‘Un bellissimo atto d’amore’

Rhea Seehorn ha recentemente parlato con Vulture e ha riconosciuto che c’è ancora amore da entrambe le parti con il suo personaggio e quello di Bob Odenkirk.

“Bob ha portato qualcosa di meraviglioso a questo [cigarette] scena…” ha detto Rhea del finale.

“Il modo in cui stava facendo Jimmy quel giorno, era così preoccupato per il fatto che Kim fosse troppo spaventata per lui e volesse farle sapere che sarebbe andato tutto bene. Ho solo pensato che fosse un atto d’amore così bello”.

