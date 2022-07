“Sarò dannato se…”: Quando Lewis Hamilton ha rivelato ciò che voleva ottenere oltre ai titoli che ha vinto in F1

Lewis Hamilton è una personalità rinomata nel mondo del campionato di Formula 1. Ed è entrato nella corsa automobilistica nel Gran Premio d’Australia 2007. Attualmente, detiene la seconda posizione con 387,5 punti sulla base del record del motorsport di F1 2021. Hamilton è uno dei piloti britannici di maggior successo e detiene un gran numero di record. Compresi, tra gli altri, sette titoli mondiali piloti, 103 pole position e 185 podi.

Oltre al suo interesse professionale, è noto per la difesa dell’attivismo ambientale e sociale. Soprattutto combattere il razzismo radicato nella nostra società dicendo che la vita dei neri è importante. Se sei anche un fan di Hamilton, continua a leggere per sapere quali esperienze ha condiviso come attivista sociale.

Lewis Hamilton crede che i suoi successi appartengano alla società

Lewis è stato un pilota di punta, ma non si ferma nemmeno dopo aver raggiunto tutta la fama e il comfort della sua vita. La pagina ufficiale di Strong Black Head ha condiviso un video dell’intervista di Lewis Hamilton su Twitter con la didascalia:

“Sarò dannato se vincerò tutti questi campionati e avrò tutto questo successo e non lo userò per apportare cambiamenti”.

Dai un’occhiata qui:

“Sarò dannato se vincerò tutti questi campionati e avrò tutto questo successo e non lo userò per apportare cambiamenti”. @LewisHamilton guida fuori dalla pista di @F1 così come fa su di essa. pic.twitter.com/rApwD6ndGl — Strong Black Lead (@strongblacklead) 3 luglio 2022

LEGGI ANCHE: Lewis Hamilton ha consigliato di prendere un “affare magico” da 24 milioni di dollari da Wolff e chiudere le porte alla carriera in F1

Perché l’uomo crede nel “condividere è prendersi cura” e vuole condividere il suo successo con le persone. Persone che hanno lottato e affrontato le stesse cose che ha affrontato lui sin dalla giovane età.

Lewis vuole che il razzismo finisca con le persone che hanno pari opportunità

Come ha affermato Lewis nel video, è l’unico uomo di colore che abbia mai raggiunto questa piattaforma di F1. Inoltre, ha detto:

“Ogni bambino nero nel mondo, a un certo punto, sperimenterà il razzismo. È solo un dato di fatto”.

Sfortunatamente, i neri devono affrontare situazioni in cui le persone mettono in discussione la loro identità e dicono loro che non appartengono. Lewis ha sentito queste cose per tutta la vita e desidera cambiare la prospettiva della società nei confronti dei neri. Nel frattempo, la sua famiglia è sempre stata di supporto e ha lavorato duramente per tenerlo in carreggiata. Come avevano i soldi quando Lewis era un ragazzino.

LEGGI ANCHE: Lewis Hamilton 2022: patrimonio netto, stipendio e approvazione

Inoltre, ha detto che non si sente disturbato a dire la verità anche se a qualcuno non piace. Perché tutte le sue conquiste sarebbero inutili se non alzasse la voce contro l’indifferenza. Bene, è innegabile che lo zelo di Lewis per mettersi alla prova in una società inadatta lo ha aiutato a eclissare. Pertanto, la sua voce è ascoltata dalle persone oggi e i suoi fan credono nella sua bontà. Ecco perché è stato onorato con il

Il post “Sarò dannato se…”: Quando Lewis Hamilton ha rivelato ciò che voleva ottenere oltre ai titoli che ha vinto in F1 è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.