“Sarebbe stato falso se l’avessimo evitato completamente”: Marta Kauffman su Perché era importante affrontare argomenti come invecchiamento, morte e dissolvenza della memoria in Grace e Frankie

Dalle droghe alla sessualità, vediamo molti contenuti che circondano gli adolescenti. Anche l’età adulta ha la sua giusta quota di rappresentazione in spettacoli come fiume vergine o Il buon dottore. Ma uno demografico che non vediamo spesso sui nostri schermi è quella degli anziani. Grazia e Frankie è uno dei pochissimi spettacoli che ci ha mostrato la dura realtà della vecchiaia in un ambiente sano. Prima che questa serie Netflix diventasse popolare, pochissimi di noi che non sono in costante contatto con gli anziani avrebbero considerato il costo dei farmaci da prescrizione una delle più grandi sfide della propria vita. Ecco cosa la showrunner Marta Kauffman ha da dire sul perché la rappresentazione in cui vediamo Grazia e Frankie era così importante e difficile da portare in vita.

Grace and Frankie: la serie più longeva di Netflix che non era ancora abbastanza lunga

Grazia e Frankie è iniziato con due vecchi gay che hanno fatto i conti con la loro sessualità dopo i rispettivi matrimoni di lunga data. Dopo la loro separazione, abbiamo visto Grace e Frankie vivere molte cose insieme. Loro riscoperto i propri obiettivi e trovato un nuovo, di più vita eccitante e appagante per loro. Lo spettacolo aveva un finale per lo più positivo come entrambi camminano con successo verso il tramonto, mano nella mano, sapendo di avere un vero amico al loro fianco.

Tuttavia, il finale della serie Netflix non era del tutto felice. I creatori hanno toccato molti argomenti oscuri. Uno di questi è un indebolimento della memoria. Kauffman ha detto: “le persone di una certa età iniziano ad avere a che fare con problemi di memoria.” Mentre lo spettacolo, essendo una commedia, poteva facilmente evitarlo, Kauffman e il resto della squadra avevano “abbiamo sempre voluto che lo spettacolo avesse una base per essere reale.”

Quindi, lo showrunner ha parlato della necessità di mostrare il “straziante” argomento. Ma la sfida era dargli vita in un modo che non fosse drammatico. Grazia e Frankie era sempre stato in gran parte spensierato nonostante i numerosi temi oscuri che ha. La dissolvenza della memoria è un altro fenomeno che faceva parte della sceneggiatura che doveva essere eseguita in un modo che fosse esattamente come il resto del sano spettacolo.

Chiaramente, Kauffman ha fatto bene il lavoro poiché i fan hanno in gran parte solo cose positive da dire Grazia e Frankie e il suo finale. Riproduci in streaming su Netflix ora!

