Sarah Paulson non sa se la stagione 2 di Ratched è ancora in corso

Abbiamo alcune notizie potenzialmente sfortunate per i fan della serie Netflix Rated. Secondo una recente intervista con la star Sarah Paulson, dopotutto lo show potrebbe non tornare per una seconda stagione. Rated inizialmente era stato ordinato per due stagioni, ma è stato silenzio radiofonico per più di due anni ormai. Allora di cosa sappiamo Rated stagione 2?

Bene, finora, niente. Oltre a Netflix che ha dato alla serie Ryan Murphy una ripresa di due stagioni dall’inizio, da quando è iniziato lo streaming il 18 settembre 2020, non abbiamo imparato nulla su cosa potrebbe accadere dopo.

La serie, che è progettata come una storia di origine per il classico personaggio letterario Nurse Mildred Ratched da Qualcuno volò sul nido del cuculoha attualmente otto episodi e, oltre a Paulson, ha nel cast Finn Wittrock, Cynthia Nixon, Jon Jon Briones, Charlie Carver, Judy Davis e Sharon Stone.

La stagione 2 di Ratched potrebbe non esserci più su Netflix

I fan aspettano con impazienza notizie sullo show dal 2020, ma non abbiamo ancora idea di quale sia lo stato. Netflix Life ha precedentemente contattato Netflix per un commento ma non ha ricevuto risposta.

Normalmente, a questo punto, almeno sapremmo se Rated la stagione 2 è stata scritta o ascolta gli annunci di casting per la nuova stagione. Ma mentre parlava con Variety nell’agosto 2022, Sarah Paulson ha detto che non sapeva se una seconda stagione fosse in lavorazione o meno.

È un brutto segno se la star del tuo show non sa cosa sta succedendo. Paulson ha anche preso un anno di ferie dal lavoro di recente, quindi lo sappiamo Rated la stagione 2 non è in produzione.

E se accadrà, sarà interessante vedere se il resto del cast ha disponibilità nei loro programmi considerando che star come Cynthia Nixon e Finn Wittrock hanno già firmato per altri spettacoli, E proprio così e HBO Max Lanterna verde serie (sebbene si vocifera che lo show DC sia morto alla luce della fusione Warner/Discovery).

In breve, le cose sembrano piuttosto deprimenti RatedE’ il futuro e non sembra Rated la stagione 2 è in lavorazione proprio ora. Il ritiro di due stagioni è arrivato prima della pandemia, quindi è possibile che lo spettacolo ne sia stato una vittima. Tuttavia, Netflix ha dichiarato pubblicamente che lo spettacolo è stato cancellato, quindi c’è ancora alcuni spero che alla fine avremo un’altra stagione, ma a questo punto non mi aspetterei di vederla almeno fino al 2024.