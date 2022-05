“Sarà in prima linea”: David Harbour prende in giro i test di Jim Hopper nella stagione 4, sfoggiando il suo outfit personalizzato di Stranger Things

I fan di Hopper sanno che si aspettano una sorpresa nella prossima stagione di Cose più strane dato che il loro personaggio preferito prenderà il posto davanti questa volta. Non solo Hopper, interpretato da David Harbourottiene un’attenzione significativa nel poster finale della stagione, ma si trova anche in un punto in cui guida convenientemente un terzo della trama da solo.

Ora che la stagione 4 della serie Netflix seguirà tre diverse trame in tre luoghi diversi, ovvero Hawkins, California e Russia, sappiamo che il modo in cui la stagione è finita indica che Hopper da solo si prenderà cura di molto da solo. L’attore David Harbour, che dà vita a questo brillante ruolo, è eccitato tanto quanto i suoi fan.

Al Cose più strane premiere della quarta stagione, quando tutti erano là fuori vestiti con i loro abiti più eleganti, David Harbour ha deciso di giocare audacemente. L’attore ha catturato l’attenzione di tutti con il suo vestito scintillante che aveva dei disegni criptici se visto da lontano. Uno sguardo più attento ci mostra che in realtà è il poster della stagione 4, insieme ad alcuni fantastici design che mostrano i Mind Flayer sui suoi pantaloni. Ha sicuramente fatto una dichiarazione con il suo vestito, ma non è tutto ciò che ha fatto.

David Harbour sul ruolo di Hopper negli eventi di Cose più strane playout stagione 4

Il Cose più strane star ha dato molte notizie ai fan della serie. Molte di queste contenevano cose che già sapevamo, mentre altre si sono imbattute in una sorpresa. Dal momento che i Duffer Brothers erano stati piuttosto espliciti su quanto sarà triste questa stagione fin dall’inizio, sapevamo tutti che il tono sarà molto diverso da quello a cui eravamo abituati, soprattutto nella terza stagione, quando Eleven ha esplorato il divertimento della sua vita da adolescente con Max. Harbour ha confermato queste convinzioni, descrivendo la prossima stagione come “molto orribile psicologicamente”. Ha aggiunto, “ci vuole un pedaggio per molte persone. C’è un nuovo cervello per il mostro. Distruggerà le persone in tutti i tipi di nuovi modi.“

Per quanto riguarda Hopper, l’attore ha detto: “Penso che Hopper sia nel mirino e debba essere un guerriero più forte per combattere questa cosa.“Il motivo per cui Hopper è più vigile in questa stagione dell’originale Netflix in particolare è che”sarà davvero in prima linea.”

Cosa ne pensi di Hopper che guida gran parte della trama nella prossima stagione e, naturalmente, di David Harbour e del suo outfit? Fateci sapere nei commenti! Flusso Cose più strane su Netflix.

