“Sapranno che sono uno psicopatico delirante”: il creatore di “The Sandman” Neil Gaiman rivela la ragione paradossale dietro la creazione della trama della cena

Uno degli adattamenti a fumetti più attesi, L’uomo di sabbia, è finalmente arrivato sui nostri schermi. I fan hanno adorato la versione live-action della raccolta di graphic novel di Neil Gaiman. Dopo più tentativi falliti, questo grande omaggio ai libri è un guadagno enorme e soddisfacente per i creatori e i fan. L’uomo di sabbia è un’opera d’arte che è attentamente e intricatamente concettualizzato e realizzato di Neil Gaiman.

Adattare un mammut capolavoro letterario non è stata sicuramente un’impresa facile. Ancora, L’uomo di sabbia rende pienamente giustizia al materiale originale, che si tratti del ritmo, delle performance, della narrativa generale o dell’estetica strabiliante. Un ringraziamento speciale va al Scena della cena dall’episodio 5, che si basa su una questione comica. Guardando tutto il sangue e la violenza, ci si potrebbe chiedere come Gaiman abbia inventato una scena del genere per la sua serie a fumetti. Ebbene, lo stesso autore ha interrotto il suo processo in una recente intervista a Tudum.

Neil Gaiman racconta come è nata la scena della cena di The Sandman

Netflix Tudum ha recentemente intervistato i creatori di L’uomo di sabbia e ha analizzato la famigerata scena della cena dell’episodio 5 dello spettacolo. Intitolato 24 ore su 24, 7 giorni su 7l’episodio è basato su 24 ore, un problema dei fumetti disegnato da Mike Dringenberg. È una delle storie più amate per la sua narrativa diabolica e contorta. L’adattamento di Netflix ha raccolto la sfida e ha consegnato in modo spettacolare, mantenendo il terrore e carattere diabolico del racconto.

L’autore e produttore esecutivo Neil Gaiman ha anche fornito approfondimenti sul “scena terrificante.“Neil era entusiasta di”un problema in cui John Dee aveva il controllo del rubino e stava facendo impazzire il mondo.” Con questo idea centrale in attoinizialmente ha pianificato la storia per “vai in giro per il mondo… segui un sacco di cose ovunque.” Poi, ha escogitato il piano generale di “un fumetto di 24 ore e 24 pagine”.

Sebbene all’inizio dubbioso, Neil ha ricordato la sua visione e come credeva: “Se vado così lontano, una volta, nessuno si fiderà di me. Sapranno che sono uno psicopatico delirante. Sapranno che questo fumetto è pericoloso e che potrei farlo di nuovo. E non avrò mai più bisogno di farlo». Non siamo grati che il grande Neil Gaiman si sia fidato del suo istinto e sia andato così lontano?

La scena in questione

Totalmente consumato dal potere di Morpheus’s Ruby, l’apparentemente innocuo ma spaventoso John Dee (interpretato da David Thewlis nello show di Netflix) entra in una tavola calda americana di tutti i giorni. Nel tentativo di creare un mondo miglioreporta via quella che, secondo lui, è la rovina dell’umanità: bugie. Quello che succede dopo è a serie di eventi caotici orchestrato da Dee.

Con i clienti costretti a dire solo la verità, tutto le mura, la facciata e l’inganno frantumare. E con ciò, l’oscurità avvolta si scatena sul mondo. Ciò che inizia con piccoli disaccordi porta a tutti i tipi di comportamento osceno e dissolutezza, con un gran finale in cui tutti si uccidono in una scena straziante. Apparentemente, il mondo non può funzionare senza bugie.

Cosa ne pensate di questa scena? Se non l’hai già fatto, dai un’occhiata L’uomo di sabbia, attualmente in streaming su Netflix.

