Sapevi che una volta Meghan Markle e il principe Harry hanno avuto un incontro segreto con gli innamorati di Hollywood Tom Holland e Zendaya?

Il duca e la duchessa di Sussex, il principe Harry e Meghan Markle, hanno sempre creduto nell’espansione della loro cerchia americana per sempre. Avendo già rafforzato i legami con alcuni pezzi grossi di Hollywood, la coppia è sempre più entusiasta di conoscere più persone oltre la zona delle celebrità e altro ancora. Cantanti e rapper come Madonna, Snoop Dogg, Elton John e ora Stormzy hanno formato una squadra forte per i Sussex. Tuttavia, si sforzano ancora di stringere più alleati con il resto di loro.

Molti di voi potrebbero non esserne consapevoli, ma il principe Harry e Meghan Markle hanno forti legami con i piccioncini di Hollywood Tom e Zendaya. Così com’è, la loro tenuta di Montecito è piuttosto famosa per ospitare alcuni grandi nomi del settore. Inoltre, i rapporti lo dicono Tom e Zendaya hanno anche fatto una visita segreta alla coppia autoesiliata nel recente passato.

Tom e Zendaya hanno fatto visita al principe Harry e Meghan Markle

Senza dubbio il Duca e la Duchessa volevano incontrare la giovane coppia in segreto. I media e i paparazzi, tuttavia, non hanno mai permesso che ciò accadesse. Sebbene Harry e Meghan siano comunque riusciti a mantenerlo così sottile che la maggior parte di noi non ne era nemmeno a conoscenza, alcuni papà sono usciti per dare una sbirciatina. Una fonte anonima tra i rapporti ha detto al Daily Mail che sono stati i Sussex ad avviare l’hangout.

D’altro canto, “Tom e Zendaya erano piuttosto perplessi” piu ‘o meno lo stesso. Questo è stato il loro primo incontro con un reale o almeno di qualche tipo, per la prima volta nella loro vita. Quindi il nervosismo è stato naturale. Aggiungendo altro, le fonti hanno rivelato alcuni motivi alla base dell’incontro senza precedenti. Cominciando dall’inizio, Tom e Zendaya erano metà britannici e metà americani esattamente come Harry e Meghan. In secondo luogo, è stata una buona opportunità per il loro successo di successo, Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casaper avere finalmente una base di fan reali.

Ultimamente, le due star di successo, Tom Holland e Zendaya, sono in cima ai titoli dei giornali per le loro voci sul fidanzamento. Sebbene dalla loro fine non sia arrivata alcuna conferma ufficiale, alcuni editori legittimi affermano che i due hanno già messo un anello su di esso. Nel frattempo, Il principe Harry e Meghan riceveranno presto i Ripple of Hope Awards presto. È per la loro posizione esemplare contro il razzismo che la Robert F. Kennedy Foundation ha deciso di fare lo stesso.

Eri a conoscenza della visita segreta di Tom e Zendaya ai Sussex prima?

