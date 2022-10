Sapevi che Meghan Markle una volta ha scritto una lettera a un giovane fan dopo averla conosciuta dai social media?

Meghan Markle è un tesoro. Più e più volte, l’ex attrice americana ha dato a intravedere il suo lato compassionevole e amabile ai suoi fan. Prima del suo matrimonio con il principe Harry nel 2018, Markle era piuttosto attiva sui social media e interagiva regolarmente con i suoi fan e follower. Era anche impegnata nel sociale grazie a un’associazione con le Nazioni Unite e ha ispirato migliaia di ragazze in tutto il mondo.

È stato nel 2015 che Meghan Markle ha assunto il ruolo di Advocate delle Nazioni Unite per la partecipazione politica e la leadership delle donne. Come parte della sua posizione, il Abiti allume ha girato il Ruanda per incontrare i leader parlamentari. Si è anche recata a Gihembe per visitare un campo profughi. Con il suo lavoro, Meghan ha ispirato una giovane ragazza e la prima si è assicurata di apprezzare i suoi sforzi.

Meghan Markle una volta ha reso il giorno di una giovane fan

Nel 2016, Markle ha partecipato a un evento Build a New York City. Durante l’interazione, la conduttrice Donna Freydlin ha chiesto all’attrice la sua opinione sui social media. Parlando dell’impatto dei social media, l’ex attrice ha indicato una giovane ragazza di nome Emily Sorrells dal pubblico. La duchessa sapeva della presenza di Emily all’evento grazie ai social media.

non dimenticare che Meghan ha fatto questo. questo è il tipo di persona che è pic.twitter.com/Izqgp9Z95T — michelle (@ddarveyy) 12 gennaio 2020

“Conosco (Emily) solo tramite Twitter. Sapevo che sarebbe venuta perché l’ho visto sui social media. Presto partirà per un viaggio in Costa Rica per fare un lavoro di aiuto perché ha detto che le mie cose delle Nazioni Unite l’hanno ispirata “. Meghan ha detto durante l’evento, come menzionato nel video.

Nel frattempo, per lodare Emily per i suoi sforzi, Meghan ha scritto una lettera per lei, che ha portato all’evento. La star americana è scesa dal palco per incontrare la sua giovane fan e le ha consegnato la lettera.

Emily è stata tutta elogiata per Markle dopo il suo atto gentile quattro anni dopo, quando il video dell’intervista è riemerso nel 2020. Ha pubblicato un video sul suo account Twitter ufficiale per saluta il Abiti star come l’essere umano più stimolante che abbia mai incontrato. Ha anche sostenuto l’attrice contro tutto l’odio che aveva ricevuto allora per il suo rapporto teso con la famiglia reale.

Un video di me che incontro Meghan Markle è appena diventato virale. Mi permetta di spiegare. È davvero l’essere umano più stimolante che abbia mai incontrato. Attraverso i suoi social media e il suo blog mi ha insegnato ad essere una versione più sicura e appassionata di me stessa. L’odio contro di lei è spazzatura pic.twitter.com/euHjKkxp7D — emily (@dinosorrells) 14 gennaio 2020

