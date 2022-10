Sapevi che Meghan Markle ha interpretato un ruolo nel film di Robert Pattinson “Remember Me” del 2010?

Dopo il suo matrimonio con il principe Harry, l’ex attrice americana Meghan Markle ha rinunciato alla sua carriera di attrice nel 2018. Da allora, Meghan non è entrata nel settore, né ha mostrato alcun interesse a fare lo stesso nel prossimo futuro. . Tuttavia, ci sono stati alcuni film toccanti e salutari in cui ha lasciato il segno. Uno di questi film lo era Ricordati di medove ha condiviso lo schermo con la corrente Batman sensazione, Robert Pattinson.

Prima di entrare e poi separarsi dai Royalty, Meghan ha lavorato a vari film come Incontri casuali, Antisociale, Molto simile all’amore, e altri. Ma quando Ricordati di me si sono riuniti con la duchessa del Sussex e Robert Pattinson in un unico fotogramma, i fanatici del cinema non sono riusciti a farne a meno. Ecco i dettagli sul ruolo breve ma vitale di Meghan nel dramma americano di formazione.

Meghan Markle e il suo ruolo contro Robert Pattinson in Remember Me

Prima di fare il suo grande ingresso a Hollywood, la Duchessa, come qualsiasi altro aspirante attore, recitava piccoli ruoli insignificanti all’inizio della sua carriera di attrice. Solo un anno prima del suo film più importante nel 2011, Meghan Markle ha interpretato un personaggio di nome Megan in Ricordati di me. Questo era contrario Crepuscoloil pioniere, Robert Pattinson. Il suo ruolo era quello di una barista che ha poca interazione con Tyler Hawkins (Pattinson). Ha interpretato il giovane imbroglione minaccioso che sta lottando con la divisione dei suoi genitori.

Inoltre, l’ex marito di Royal, Trevor Engelson, noto per essere un rinomato produttore cinematografico del settore, è stato anche uno dei produttori del film. Dopo questo dramma adolescenziale, Meghan Markle ha realizzato i suoi film e spettacoli con cartelli. Alla fine è diventata famosa dopo essersi unita al cast dello show di USA Network, Abiti, un anno dopo Ricordati di me.

Il film descrive una tipica coppia americana che lotta per uscire dalle loro vite contorte solo per finire in una tragedia straziante. L’attrice protagonista al fianco di Robert era Emilie de Ravin. Interpreta Ally, che porta la speranza a entrambi di prosperare all’ombra dell’amore mentre misteriose verità familiari tossiche li trattengono.

La duchessa del Sussex ha attualmente sede in California, USA, con il duca, il principe Harry. Si sono impegnati in vari progetti per guadagnarsi da vivere mentre crescono anche i loro figli. Secondo quanto riferito, la coppia sembra cavarsela bene da sola, lontano dai loro doveri a Palazzo.

