Sapevi che l’attore di “Superman” Henry Cavill ha perso un ruolo enorme in questo attore di Batman?

Superman una volta disse: “Non è mai così male come sembra.Henry Cavill probabilmente trova conforto nell’affermazione del suo personaggio. I fumetti DC Superuomo è il sogno di ogni ragazzo. Un semplice Clark Kent, che lavora come giornalista, si prende lunghe pause per un rapido cambio di vestito e salva il mondo dal male. Il tutto mentre indossava biancheria intima rossa e un mantello, qualcosa che Cavill ha fatto perfettamente.

Gli attori sono spesso scelti in base alle loro capacità di recitazione e idoneità. Quindi, quando si trattava di Superman, Henry aveva delle scarpe grandi da riempire. Il bel fusto britannico ha scosso l’aspetto fisico con il suo viso simmetrico, l’altezza di 1,85 metri e gli occhi splendidi, rendendolo adatto per essere definito un supereroe. Sebbene fosse un supereroe adatto per la DC, ha perso un ruolo importante a causa di un altro supereroe DC, più specificamente, Batman.

Ecco il motivo per cui Henry Cavill ha perso un ruolo importante

In un’intervista con Rich Eisen, l’attore ha interpretato una sessione di True or False. L’ultima domanda vera o falsa era se Stephanie Meyer, l’autore di Crepuscolo, ha scritto il personaggio di Edward Cullen basato su di lui. Henry Cavill ha confermato la dichiarazione. Ha anche aggiunto che Meyer era super entusiasta di portare in vita il personaggio attraverso il film. Tuttavia, non ha fatto il taglio quando si è trattato del casting vero e proprio. Lo stregone l’attore ha detto:Penso di essere stato troppo vecchio a quel punto”. Il personaggio, Edward, è ritratto all’età di 17 anni (quando convertito in età umana), e Cavill aveva ormai vent’anni.

Come tutti sappiamo, il ruolo è stato vinto da Robert Pattinson, che è stata la sua svolta nel settore, portandolo alla ribalta e, naturalmente, alla fine, facendogli vincere il ruolo di Il Batman (2022). Nonostante sia stato l’ispirazione dello scrittore, il ragazzo nel libro non è riuscito ad arrivare al film. E Superuomo ha perso il suo ruolo a Batman per il ruolo di un vampiro adolescente.

Ma mentre Henry Cavill ha mancato questo ruolo da protagonista, ciò non gli ha impedito di avanzare nella sua carriera. L’attore ne faceva parte Enola Holmes e ha una serie originale Netflix in corso lo stregone, una fantasia drammatica. Lo vedremo dopo nel seguito Enola Holmes 2. Quindi, mentre l’attore ha perso un ruolo per alcuni aspetti, gli stessi aspetti gli sono valsi anche altri progetti di successo.

