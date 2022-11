Sapevi che la regina del pop Madonna una volta ha raccolto elogi per Billie Eilish quando quest’ultima ha abbracciato la sua sessualità?

Nell’industria musicale di Hollywood, i cantanti di successo e le celebrità si sostengono sempre a vicenda. Mentre nuovi giovani artisti salgono alla ribalta e raccolgono polemiche, la Regina del Pop si impegna a sostenerli tutti il ​​più possibile. La Material Girl, Madonna dell’epoca è sempre stata un rock per le star magnete dei Grammy come lei, come Billie Eilish.

Rispondendo a tutti i troll che sono stati presi di mira dalla star ventenne, Madonna una volta ha dato una pacca sulla spalla a Billie Eilish per qualsiasi cosa abbia fatto. Accusata di Queerbaiting per avere una crisi esistenziale nell’esplorare la sua identità, Eilish ha attraversato tutto. In tempi di tale indignazione e contraccolpi, Madonna è finalmente arrivata in soccorso di Eilish dall’odio della comunità.

Madonna ha difeso Billie Eilish in mezzo ai troll

Mentre Eilish cambiava look per il suo ultimo album, Happier Than Ever, ha dovuto incontrare un’altra serie di commenti di odio e commenti sessisti. Rivolgendosi allo stesso, in un’intervista con la rivista Elle, Madonna ha affermato coraggiosamente: “il problema è che viviamo ancora in un mondo molto sessista”.

La madrina dell’industria musicale ha continuato affermando tristemente questo le donne sono sempre messe in categorie. Secondo lei, è la categoria vergine o la categoria puttana a cui appartengono le donne. Difendendo Eilish ha spiegato come Billie Eilish ha iniziato in una categoria completamente neutrale tra i due.

Né assecondava le masse né usava la sua sessualità in ogni modo, disse la stella. “…Dio la benedica per questo,ha detto Madonna a proposito di Eilish prima di concludere. Esplorando ulteriormente la discussione, ha infine spiegato che Billie Eilish è stata solo un’adolescente per tutto questo tempo.

In un’intervista ad Apple, l’attuale sensazione della cultura pop si è aperta su come si è fatta strada attraverso tutte le accuse. Eilish e la sua scelta di abiti che indossava erano sempre i temi caldi della città. Sebbene la star non manchi mai di uccidere il suo ensemble maschile di alto livello, a volte desidera fare l’esatto contrario. Quindi sfidando tutte le norme della società sciovinista, Eilish ha continuato a crescere ulteriormente con i suoi desideri. E ora non sarebbe errato da parte nostra affermare che ha un forte sostegno alle spalle.

