“Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles” Stagione 2 in arrivo su Netflix a settembre 2022

Basato sulla serie di fumetti di Stan Sakai chiamata Usagi Yojimbo, Coniglio Samurai: Le cronache di Usagi ha fatto il suo grande debutto su Netflix alla fine di aprile 2022. Ora, abbiamo appreso che la serie tornerà per una seconda stagione e, meglio ancora, il prossimo lotto arriverà a settembre 2022.

Ordinata per la prima volta nel 2020, la serie animata proviene da Netflix Animation, Atomic Monster Productions, Dark Horse Entertainment, Gaumont Animation e 88 Pictures. La prima stagione di 10 episodi era incentrata su un adolescente coniglio di nome Yuichi che doveva allearsi con i suoi fedeli compagni per difendere la città di Neo Edo.

Secondo i primi 10 dati, la serie è stata inserita nella top 10 dei bambini nella maggior parte delle regioni del mondo. Negli Stati Uniti, è apparso nella top 10 dei ragazzi per un totale di 19 giorni prima di abbandonare gli studi. Nel Regno Unito, è apparso per 16 giorni. I paesi con le migliori performance per il titolo includono Giamaica, Bahamas, Portogallo, Repubblica Ceca e Danimarca.

Le recensioni del pubblico alla fine sono state contrastanti con il fatto che attualmente detiene un 57% su RottenTomatoes e un 6,6 su IMDb.

Molti erano desiderosi di sottolineare che la serie non è così strettamente legata ai fumetti come alcuni avrebbero sperato, ma altri hanno pensato che reggesse il confronto con un revisore in particolare dicendo: “come esplorazione fantasiosa del mondo di Sakai, è sbalorditivo” . Per chi non lo sapesse, i fumetti si svolgono nel passato, mentre la serie è ambientata nel futuro e ha un protagonista diverso.

Ha Coniglio Samurai: Le cronache di Usagi Sei stato rinnovato per la stagione 2?

Stato di rinnovo ufficiale: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2022)

Ora, pochi mesi dopo la sua uscita, abbiamo la conferma che lo spettacolo, in effetti, tornerà, ma i dettagli sono scarsi in questo momento su come sarà una seconda stagione.

Data la natura dell’animazione su Netflix e i rinnovi in ​​passato, è probabile che questo secondo lotto di episodi non sia lontano e facesse parte di un ordine iniziale iniziale (conferma di questo di seguito).

Doug Langdale e Candie Kelty Langdale continuano a servire come co-creatori del progetto, con Darren Barnet, Aleks Le, Shelby Rabara e Mallory Low che tornano alla voce.

Stagione 2 di Coniglio Samurai: Le cronache di Usagi uscirà su Netflix il 1 settembre 2022

La notizia è arrivata insieme alla lista dei bambini dell’estate 2022 di Netflix che includeva anche l’annuncio di rinnovo di Squadra Zenko Vai che tornerà per una seconda stagione, Potente espresso il ritorno per una stagione 7 e un nuovo speciale spin-off e il rinnovo di I casi delle creature.

Non vedi l’ora di altri episodi di Coniglio Samurai: Le cronache di Usagi su Netflix? Fateci sapere nei commenti.