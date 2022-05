Sam e Alyssa sono di Are You The One? stagione 4 ancora insieme?

SPAGNA – 13/10/2021: In questa illustrazione fotografica un logo Netflix visualizzato su uno smartphone sopra la tastiera di un computer. (Photo Illustration by Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

I fan della Reality TV avranno una sorpresa perché ci sono due stagioni di Sei quello giusto? in streaming su Netflix USA e vale sicuramente la pena guardarli se vuoi un po’ di caos, storie d’amore e lacrime. La serie di appuntamenti è stata originariamente presentata in anteprima su MTV nel 2014 e ora ha otto stagioni. In questo momento, Sei quello giusto? la stagione 4 e la stagione 6 sono sul servizio di streaming e, sebbene vorremmo che fossero disponibili più stagioni, queste sono fantastiche da abbuffarsi per la prima volta o da rivedere.

Alcune delle coppie su Sei quello giusto? sembra davvero che ce la faranno a lungo, ma sfortunatamente molti si lasciano dopo che le telecamere hanno smesso di girare. Se ti stai chiedendo quale sia l’abbinamento perfetto da Sei quello giusto? stagione 4, Sam Handler e Alyssa Ortiz, allora sei nel posto giusto! Si sono frequentati dopo la fine dello spettacolo e, in tal caso, sono ancora insieme oggi? Abbiamo tutti i dettagli qui sotto.

Are You The One stagione 4: Sam e Alyssa sono ancora insieme?

Sam e Alyssa formano uno stretto legame all’inizio Sei quello giusto stagione 4, rendendo ancora più eccitante il fatto che si rivelino abbinamenti perfetti. Secondo The Cinemaholic, tuttavia, i due si sono purtroppo separati dopo la fine del loro tempo nello show.

Come evidenziato sulla sua pagina Instagram, Alyssa ha una relazione con un musicista di nome Kevin Melaniphy, con cui pubblica foto adorabili. Per quanto riguarda Sam, non sembra che sia sui social media o almeno abbia un account pubblico. Puoi dare un’occhiata all’Instagram di Alyssa e darle un seguito qui.

Anche se è triste sapere che Alyssa e Sam non sono più un oggetto, è bello vedere quanto sia felice Alyssa sui social media. Speriamo che sia lo stesso anche per Sam!