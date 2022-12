Sam Carmona età, Instagram, lavoro,

Il cerchio. Sam Carmona in Il cerchio. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Il reality show preferito da tutti è quasi tornato per un altro giro di bugie e manipolazioni, ma questa volta con una svolta per single! Il cerchio la stagione 5 uscirà su Netflix il 28 dicembre e non vediamo l’ora che tu conosca il nuovo cast. Sam Carmona è tra i volti da unire Il cerchio stagione 5. Potresti riconoscere l’autodefinita “Brooklyn Rican” di TikTok, poiché vanta oltre 750.000 follower sulla piattaforma dei social media.

Se sei curioso della star e vuoi solo saperne qualcosa in più su di lei prima dell’uscita della quinta stagione, ecco tutto ciò che sappiamo su Sam qui sotto!

Sam Carmona età

La ragazza di Brooklyn ha 34 anni, secondo il suo video introduttivo per Il cerchio. Sebbene la data esatta del suo compleanno sia attualmente sconosciuta, siamo sicuri che una volta che la serie si sarà avviata, verranno rivelate ulteriori informazioni sulla star della realtà.

Sam Carmona Instagram

Se vuoi dare a Sam un seguito sui social media prima dell’uscita della quinta stagione, puoi trovarla su Instagram sotto il nome @bkshedevil. Ci sono molti contenuti da esaminare poiché la stellina sembra essere abbastanza attiva sulla piattaforma.

Attualmente, Il cerchio il concorrente vanta già 53.800 follower sull’app per la condivisione di immagini e video, ma sospettiamo che una volta che i nuovi episodi andranno in onda su Netflix, Sam guadagnerà qualche follower in più, quindi smetti di correre e seguila ora: tu Potevo ottenere un follow-back in cambio.

Lavoro Sam Carmona

Mentre Sam potrebbe certamente essere classificata come una TikToker di successo con il suo enorme numero di follower sull’app, il suo lavoro quotidiano è essere una truccatrice, qualcosa che fa come freelance, secondo il suo video introduttivo per il reality show. . Se vuoi dare un’occhiata più da vicino ad alcuni dei suoi trucchi, ti suggeriamo di andare su TikTok in quanto ci sono diversi video e tutorial da provare a casa.