“Sai chi fa le mie acrobazie” – Quando Ryan Reynolds ha rivelato che Tom Cruise era la sua controfigura

Ci sono pochi attori al mondo che hanno la versatilità di Ryan Reynolds. L’attore canadese nella sua carriera di tre decenni ha fatto di tutto, dall’azione hardcore agli strappalacrime emotivi. E la sua capacità di far rotolare il pubblico sul pavimento dalle risate non ha eguali. Tuttavia, una cosa che il Piscina morta attore non può fare è proprio acrobazie. Ma ottiene un grande star di Hollywood a farli per luio almeno così dice.

Alcuni anni fa, mentre promuoveva il suo film di fantascienza, Vita, Ryan Reynolds si è seduto con il suo co-protagonista Jake Gyllenhaal per fare un’intervista con completamento automatico. In quell’intervista, Ryan ha finalmente rivelato il nome della megastar Tom Cruise come sua controfigura.

Tom Cruise è davvero una controfigura per Ryan Reynolds?

Gli spettatori adorano Ryan per molti dei suoi film, per alcuni è il re delle commedie romantiche come La proposta, o per altri come noi lui è il re d’azione di Hollywood con film come Il progetto Adam e Avviso rosso sotto la cintura. Come risultato della recitazione in un film così intenso, Ryan ha bisogno di acrobazie complicate che non può fare da solo. Ma non c’è bisogno di preoccuparsi, a quanto pare, la superstar di Hollywood Tom Cruise lo fa per lui.

Durante l’intervista a completamento automatico, a Jake è stato chiesto se avesse fatto le sue acrobazie a cui l’attore ha risposto in modo semplice “No.” Ma la semplicità sfugge al nostro Ryan. Non appena Jake ha finito, Ryan gli ha fatto la domanda chiedendogli: “Sai chi fa le mie acrobazie?” e rapidamente Ryan ha condiviso in modo esilarante che nientemeno che Tom Cruise è la sua controfigura.

Cruise ha sicuramente la reputazione di fare acrobazie estreme da solo, cosa di cui anche Henry Cavill è stato sorpreso. Tuttavia, dubitiamo che fornisca il suo talento a Ryanche chiaramente stava scherzando mentre rilasciava l’intervista. Anche se una cosa eccitante da notare è che Tom è stata una delle prime scelte per Il progetto Adam e non Ryan Reynolds.

Pensi che Tom sarebbe stato meglio nel ruolo di Adam? Sentiti libero di condividere tutte le tue risposte con noi nei commenti qui sotto.

