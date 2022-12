Sai che Henry Cavill si è quasi sposato anni prima di ottenere il ruolo di Superman con la sua fidanzata di allora professionista?

Henry Cavill è il il secondo uomo più bello del mondo vivo. Donne di tutto il mondo, almeno una volta nella vita, hanno pensato di vedere una volta l’attore britannico. Mentre molti di loro amano i suoi occhi e sorridono, altri amano la sua voce intensa. Ma cosa pensi che l’attore stesso amasse della sua ex ragazza, Elena Whitaker? Insieme alla sua vita professionale, anche la vita sentimentale di Cavill è stata affascinante.

Attualmente, l’attore ha una relazione con Natalie Viscuso. È vicepresidente della Vertigo Entertainment di Roy Lee. La coppia ha reso pubblica la loro relazione 2021. Da allora, stanno diventando più forti l’uno con l’altro. Ma ti ricordi il tempo in cui, tra il 2009 e il 2012, Henry Cavill si è quasi sposato con Ellen Whitaker? Oggi daremo un rapido sguardo a questa storia.

Henry Cavill ha sorpreso la sua allora fidanzata, Ellen Whitaker, con una proposta di matrimonio

Cosa vuole una donna dal proprio ragazzo? Vogliono impegno e sincerità dai loro partner. Bene, quando Lo stregone l’attore usciva con questo saltatore professionista, le ha chiesto di sposarlo e l’ha sorpresa. Tra le sue storie d’amore, questa potrebbe essere la relazione più seria che l’attore abbia mai avuto. Hanno iniziato a frequentarsi nel 2009. Si sono conosciuti al Olympia International Horse Show dove Whitaker era uno dei concorrenti.

Aveva appena concluso una relazione a lungo termine, ma il Uomo d’acciaio l’ha convinta ad uscire con lui. Era completamente coinvolto in questa relazione. In 2011, l’attore è arrivato ai titoli dei giornali che ha proposto alla sua allora fidanzata. Whitaker l’ha espressa felicità e ha detto che era estremamente sorpresa. Pensava che fossero lì per festeggiare il compleanno di Cavill.

Tuttavia, non si sono sposati e hanno concluso la loro relazione nel 2012. Whitaker voleva concentrarsi sulla sua carriera e quindi porre fine alla sua storia d’amore con Superman. Tuttavia, i rapporti affermano anche che i due hanno concluso reciprocamente le cose perché “non stava funzionando.Cavill in seguito ha continuato a fare l’amore con Gina Carano, Kaley Cuoco, Tara King e Lucy Cork prima di riunirsi e renderlo ufficiale con Viscuso nel 2021.

Come pensi che sarebbero stati Cavill e Whitaker se si fossero sposati?

