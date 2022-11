Sadie Sink vuole solo che Max sia “sano” nella quinta stagione di Stranger Things

Siamo ancora molto lontani dal vedere la quinta e ultima stagione di Cose più strane sui nostri schermi televisivi, ma ciò non ha impedito alle star dello show di discutere di ciò che sperano per i loro personaggi nell’ultima ora dello show. Di recente, l’attrice di Max Sadie Sink ha parlato con Extra TV delle sue speranze Cose più strane stagione 5 mentre promuoveva il suo nuovo film Cara Zoe.

Come quelli che hanno tenuto il passo Cose più strane sa, Max conclude la stagione 4 in uno stato precario. Tecnicamente, Vecna ​​ha ucciso Max, ma Eleven è riuscito a rianimarla. Sfortunatamente, anche i poteri di Undici non sono sufficienti per annullare il danno significativo causato da Vecna, che rompe la maggior parte delle ossa di Max e la lascia cieca e in coma l’ultima volta che la vediamo.

Poiché la quinta stagione è ancora in fase di scrittura, nessuno sa ancora cosa accadrà ai personaggi fuori dalla stanza dello scrittore. Sink ha ammesso di essere “all’oscuro come il resto del mondo in questo momento” per quanto riguarda il suo personaggio, il che è un sentimento simile alla sua co-protagonista Millie Bobby Brown.

Brown ha promosso il suo nuovo film Netflix Enola Holmes 2 e ha detto che non sa ancora nulla della nuova stagione.

“Davvero non lo so. La gente dice: “Oh, non puoi dire troppo, tipo non rovinarlo”. Sono tipo, ‘Oh no, vorrei poterlo rovinare per te, non so niente'”, ha detto Brown a Entertainment Tonight.

Sadie Sink vuole che Max sia “sano” nella quinta stagione di Stranger Things

Anche se le star dello show potrebbero non sapere cosa ha in serbo il destino per i loro personaggi, possono comunque fare previsioni e creare fantasie proprie. Per Sink, i suoi sogni per Max sono piuttosto semplici.

“Mi interessa vedere in un mondo perfetto dove è tornata dal suo stato comatoso. Sono davvero interessato a vedere come è cresciuta da tutta questa esperienza. Voglio solo che stia bene”.

Date le condizioni attuali di Max, desiderare che sia in salute ha molto senso! Ma in ogni caso, Sink dice che “sarà lì in qualunque modo avranno bisogno di me” quando arriverà il momento di iniziare le riprese della quinta stagione.