Sadie Sink si unisce al MCU come villain, e no, non è la giovane Wanda Maximoff

La stella in fiore del miglior spettacolo di Netflix Cose più strane Sadie Sink sta ricevendo molto amore e apprezzamento per la sua recitazione vedendo la crudezza e le scene spaventose che ha interpretato in modo così straordinario in questa stagione. Tuttavia, il suo casting nella stagione 2 era di per sé la prova che la ragazza aveva qualche scintilla.

Con lo spettacolo che sta già accumulando pretese e popolarità, i Duffer Brothers non avrebbero scelto nessuno per il ruolo di Max. In effetti, Sink deve dimostrare di essere in forma per il personaggio. Per questo lo sappiamo oggi Il pubblico star non è certamente solo una vera bellezza ma uno degli artisti più talentuosi di questa generazione. Date le vette che ha raggiunto nella sua carriera di attrice, non sorprende che la previsione che potrebbe entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe dopo il suo ruolo eccezionale di Max Mayfield ha fatto il giro.

Sadie Sink potrebbe avere un futuro nell’Universo Marvel senza alcun collegamento con Elizabeth Olsen

Dopo il rilascio di Cose più strane nella quarta stagione l’aspetto simile di Wanda e Max ha incuriosito i fan. L’hanno quasi chiamata una versione più giovane di Elizabeth Olsen che fa parte del MCU da anni. Quindi hanno tracciato un parallelo tra Max e Wanda che potrebbe interpretare il suo ruolo retrospettivo.

Tuttavia, secondo fonti attendibili di Robot gigantesco, sembra che la giovane attrice abbia la possibilità di vivere una storia tutta nuova tutta sua. La presunzione popolare è che avrà il ruolo di Songbird di Thunderbolts. La versione originale della malvagia e urlante Mimi dei fumetti Marvel è apparsa alla fine degli anni ’90.

Ci sono speculazioni che potrebbe interpretare Songbird, un diavolo sotto la pelle di un santo. Sadie è perfetta per il ruolo perché ha già interpretato un’adolescente traumatica Cose più strane. Nella stagione 4, Max stava lottando con il senso di colpa e cercava di fuggire dal mondo con la sua musica. Allo stesso modo, Songbird ha avuto una giovinezza travagliata, il che la rendeva invidiosa.

Nel frattempo, non c’è dubbio che anche qui la giovane attrice farà un lavoro eccezionale, poiché ha la spinta emotiva e la forza sostanziale per incarnare un personaggio potente. La buona notizia è che il presidente dei Marvel Studios ha confermato che il progetto Thunderbolt arriverà nel 2024. Quindi, prima o poi potremmo vedere Sink in un film del MCU.

LEGGI ANCHE: Sadie Sink e Maya Hawke hanno ottenuto Broadway All Stranger mentre visitano Gaten Materazzo al suo debutto “Dear Evan Hansen”

Ti piacerebbe vedere Sadie Sink entrare in un ruolo da antagonista? Dopo che Vecna ​​l’ha brutalmente distrutta, è rimasto qualcosa di umano in lei? Metti giù tutte le tue opinioni nella casella dei commenti qui sotto!

Il post Sadie Sink si unisce all’MCU come villain e No It Is Not Young Wanda Maximoff è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.