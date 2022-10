Sadie Sink sarà tra i primi 4 premiati allo Scad Savanah Film Festival

Sadie Sink è attualmente all’apice del suo successo. Che si tratti delle sue esibizioni di recitazione o delle apparizioni in passerella, la ragazza vince il sorteggio, non importa da che parte cada la moneta. Ora che ha 20 anni, i primi passi di Sink verso la pietra miliare che alla fine fisserà sono stati nella serie thriller fantascientifica di punta di Netflix Cose più strane. L’attrice dai capelli rossi ha fatto un provino per il ruolo di Max Mayfield quando aveva appena quattordici anni.

Con due stagioni in arrivo e una in arrivo, Sadie Sink ha fatto un posto in tutti i nostri cuori come la fantastica skater Max Mayfield. L’attrice ha ottenuto ulteriori riconoscimenti quando è apparsa nella cantante vincitrice di un Grammy, Taylor Swift’s Fin troppo bene: il cortometraggio. Dati tutti i suoi successi, non sorprende che Sink venga premiato al prestigioso anniversario d’argento del prestigioso SCAD Savannah Film Festival.

Per cosa viene premiata Sadie Sink allo SCAD Savannah Film Festival?

Per quelli di voi che non lo sanno, SCAD è l’abbreviazione di The Savannah College of Art and Design. Questa prestigiosa istituzione festeggerà 25 anni di brillantezza in un evento di persona in ottobre. I primi quattro premiati all’evento sono Eddie Redmayne, Janelle Monae, Jonathan Majors e Sadie Sink, che è la più giovane del lotto. Il Cose più strane l’attrice riceve il Rising Star Award per la sua interpretazione in La balena.

Una stella nascente è sicuramente il termine perfetto per Sadie Sink a questo punto della sua carriera. La performance che le è valsa questo premio è il film drammatico psicologico La balena, che è stato rilasciato a settembre.

Con le indicazioni del regista preferito dalla critica, Darren Aronofsky e una brillante sceneggiatura di Samuel D. Hunter, Sadie Sink è al culmine della sua interpretazione in questo film. Il film emozionante racconta la storia di Charlie, un uomo che è cresciuto più in chili che in età. .

Charlie lasciò presto la sua famiglia per vivere con il suo amante. Tuttavia, Karma aveva altri piani e il suo amante finì per morire. Ora, lui con 272 kg di colpa e dolore nel corpo torna per riconciliarsi con la figlia diciassettenne. Lavello interpreta la figlia di Charlie. La sua capacità di tirare fuori qualsiasi emozione dall’ampio spettro la rende la protagonista di questo film. E anche premiato in una prestigiosa cerimonia di premiazione. Assapora la sua straordinaria performance Cose più strane su Netflix.

Guarderai? La balena quando uscirà entro la fine dell’anno? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

