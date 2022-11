Sadie Sink passa da Running up the Hill per rivelare i suoi brani preferiti dal nuovo album di Taylor Swift Midnights

Entrando nello spettacolo di grande successo Cose più strane nel ruolo di Max Mayfield, Sadie Sink è diventata l’ossessione preferita dei ragazzi. Tutti volevano sapere di questa ragazza maschiaccio dai capelli rossi che parla meno e si diverte molto con lo skateboard. Mentre la star ventenne ha conquistato milioni di cuori in questa stagione quando ha fatto un’epica fuga dalla maledizione di Vecna.

È certamente un momento indimenticabile per i fan quando Running Up That Hill di Kate Bush inizia a suonare e Max corre per salvarsi la vita. Tuttavia, se l’attrice dovesse affrontare una situazione del genere, sceglierebbe sempre Taylor Swift. Come Sadie ha affermato di essere una Swiftie e la sua musica può farla rivivere da qualsiasi cosa. La strada della paura star segue regolarmente il musicista come ha recentemente rivelato i suoi brani preferiti dall’album Midnights.

Sadie Sink condivide la sua canzone preferita di Taylor Swift dal suo nuovo album

Nell’ultima intervista con Entertainment Stasera il 5 novembreSadie Sink ha parlato della sua canzone preferita di Midnights. Durante la conversazione, Ash Crossan le ha chiesto quali canzoni amasse di più dall’album in studio.

Nella sua risposta, il Tutto troppo bene la star ha dichiarato di aver ascoltato le tracce avanti e indietro. “Penso che in questo momento i primi due siano Labyrinth e Glitch” spiegò la giovane stella.

Inoltre, ha aggiunto che i preferiti continueranno a cambiare per il prossimo mese poiché quando Taylor Swift lancia un nuovo album diventa difficile sceglierne uno. L’icona pop ha pubblicato il suo decimo album in studio Midnights il 21 ottobre. Subito dopo il lancio, Swift è diventato il primo cantante della storia a rivendicare tutti i primi 10 posti nella Billboard Hot 100.

Nel frattempo, secondo i dettagli forniti da Billboard, questo album ha collezionato più di 1,578 milioni di unità di album equivalenti negli Stati Uniti nella prima settimana. Pertanto, Midnights è il secondo album che ha visto una settimana di apertura così enorme dopo quello di Adele 25 dentellato 3.482 milioni nella prima settimana di rilascio nel 2015. Per non dimenticare che questo album ha bloccato Spotify il giorno della sua uscita, cosa mai accaduta nella storia dell’app musicale.

Qual è la tua canzone preferita dell’acclamato album? Raccontaci le tue opinioni nella sezione commenti.

