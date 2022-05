Sadie Sink non può ottenere un Oscar nonostante la sua mente sbalorditiva recitando in “Dear Billy”, Stranger Things Stagione 4

Più e più volte, abbiamo visto alcuni dei più grandi attori incoraggiati da ruoli minori. E la maggior parte delle volte, abbiamo visto programmi TV fornire la piattaforma piuttosto perfetta per gli attori per costruire se stessi e poi ottenere grandi risultati nei film. Ma a volte uno di questi attori in erba fa una performance così affascinante da lasciare il pubblico in soggezione davanti alla loro genialità. Ed è esattamente ciò che ha fatto Sadie Sink con la sua performance Cose più strane stagione 4.

Tuttavia, la performance non può portare a Sadie il premio finale che si riceve per la recitazione, cioè un Oscar. Ma gli e stanno andando tutti ga-ga su di esso. Perché la cosiddetta più grande interpretazione non è in grado di far vincere a Sadie un Oscar? Diamo un’occhiata all’unico motivo alla base di tutto questo.

Riuscirà Sadie Sink a vincere un Oscar per la sua interpretazione in “Dear Billy” di Stranger Things?

È passato solo un giorno dall’ultima stagione dell’apprezzato Netflix Original. E in un solo giorno, Max alias Sadie Sink ha conquistato letteralmente il cuore di ogni singola persona che ha visto la serie. I fan della serie sono così colpiti dalla recitazione di Sadie che molti di loro l’hanno persino definita l’MVP dello show, prima della nostra amata Millie Bobby Brown’s Eleven. E in quel flusso di apprezzarla, molti fan hanno gridato che un Oscar fosse dato a Sadie.

#StrangerThings4 spoiler!! ––––––il sollievo che ho provato dopo che è caduta oh mio dio, mi è sembrato letteralmente che il mio cuore fosse in gola- e QUESTO?!? singhiozzando 3 ps dai a Sadie sink un Oscar per favore perché la sua recitazione in questa scena è stata fenomenale pic.twitter.com/YswbVOEJYO — carys🫶st4 spoiler! (@stranozoomer) 28 maggio 2022

Tuttavia, non è possibile per Sadie Sink vincere un Oscar per la sua interpretazione in Stranger Things. Come mai? Perché danno il Premi Oscar per le persone che hanno lavorato in o su film. Quindi, è impossibile per lei vincere il premio per la sua interpretazione in uno spettacolo Netflix. Detto questo, Sadie Sink può benissimo rivendicare un Emmy Award, che è il più grande risultato che si possa ricevere lavorando su spettacoli e serie.

E dal modo in cui ha fatto progressi con le sue abilità, non sarà una sorpresa se vincerà davvero un Oscar presto! Anche la sua co-protagonista Winona Ryder l’ha chiamata la prossima Meryl Streep.

Per chiunque si stia ancora chiedendo di quale performance stiamo parlando, per favore guarda in streaming l’ultima stagione di Stranger Things su Netflix ora.

Cosa ne pensi della performance di Sadie nell’ultima stagione? Pensi che quest’anno porterà a casa un Emmy Award? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

