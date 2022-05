Sadie Sink fa luce sul ritratto della nuova fase di Max nella stagione 4 di Stranger Things: Volume 1 di Netflix

Stranger Things Stagione 4 Volume 1 arriverà sugli schermi questo venerdì a mezzanotte PST. Mentre ci avviciniamo all’uscita, i fan tengono le orecchie aperte per qualsiasi piccola informazione relativa allo spettacolo. Netflix ha accontentato con numerosi trailer e uno sguardo ai primi otto minuti della prossima stagione. Anche i membri del cast stanno facendo il giro dei media e Sadie Sink di Max ha fatto luce sullo stato del suo personaggio negli episodi in uscita.

L’attrice ventenne è apparsa al The Tonight Show con Jimmy Fallon per promuovere Stranger Things Stagione 4: Volume 1. Quando l’ospite le ha chiesto cosa può aspettarsi il pubblico dalla prossima serie di episodi, Sink ha risposto: “Voglio dire, è più oscuro e spaventoso che mai. I ragazzi sono ovviamente come se fossimo molto più maturi ora, quindi lo spettacolo è in qualche modo maturato con esso, in un certo senso.

«E Max, sai, non sta facendo troppo caldo. Stai per vederla un po’ come nella sua fase emo. E non voglio dire che sia stato divertente da esplorare, ma è stata una bella sfida”, ha aggiunto lavello.

Spingere i confini per esplorare una nuova direzione per il suo personaggio avrà aiutato Max a trovare una nuova dimensione nel suo mestiere. Questa direzione è quella che dovrebbe fungere da arco narrativo naturale dopo i tragici eventi nel finale della terza stagione dell’originale Netflix.

Gli eventi di The Battle of Starcourt Mall hanno colpito Max in Stranger Things Stagione 4: Volume 1

L’ultimo episodio della terza stagione di Stranger Things ha visto The Battle of Starcourt Mall. La lotta tra i protagonisti e il Mind Flayer ha visto Billy (il fratello maggiore di Max) sacrificarsi per mantenere in vita Undici. Ha una scena in lacrime con Max prima di morire, che ha visto il suo personaggio crollare.

I trailer della quarta stagione hanno mostrato che Max sta lottando. Anche se questo non è stato completamente il caso nei momenti finali della terza stagione, quando la famiglia Byers si è trasferita, le cose sono cambiate.

Nel trailer della prossima stagione, Max dice: «Caro Billy, non so se riesci a sentirlo. Da quando te ne sei andato, tutto è stato… un disastro totale. Per un po’ abbiamo cercato di essere felici. Normale. So che è impossibile”.

L’interazione di Max con un consulente offre un assaggio delle sue lotte, ma a Sink non interessava approfondire. Né ha commentato in modo approfondito la scena in cui sta fluttuando nell’aria. Ha appena descritto l’ancora e solo costruito l’anticipazione in tutti.

Stranger Things Stagione 4 Volume 1 arriverà su Netflix in meno di 36 ore.

Cosa ne pensi? Max ha i poteri? Cosa possiamo aspettarci da lei “fase emo”? Condividi le tue opinioni con noi.

