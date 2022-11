Sadie Sink è rimasta abbagliata dal suo vestito mentre appariva per il Prestigious Governers Award

Sadie Sink è apparsa di recente al Governers Award. La ventenne è diventata famosa per il suo personaggio duro e sorprendente come Max in Cose più strane. Insieme allo spettacolo, la giovane attrice ha anche avuto successo con opportunità di nuove strade che si sono presentate. Essendo sotto i riflettori sin dalla tenera età, abbiamo visto l’attore sbocciare, insieme ai ruoli che ha interpretato.

È diventata la destinataria del Premio della Hollywood Critics Association per la migliore attrice non protagonista in una serie in streaming per il suo ruolo nello show di fantascienza di Netflix. Con un aumento dei suoi progetti, la giovane attrice viene vista rilasciare interviste e fare apparizioni. Per uno recente, l’attrice sembrava incantevole e ha posato per una foto.

Sadie Sink abbaglia in un vestito mentre fa un’apparizione per lo spettacolo di premiazione

Sink si è trasformata da bambina a giovane donna, e con molta grazia. Ha abbagliato con altri attori, frequentando uno dei ruoli più prestigiosi del settore. Film Updates ha twittato una foto del Caro Zoe attrice e sembrava incredibile. Indossava un abito bianco traslucido a collo largo con un lungo taglio argentato che si abbinava perfettamente ai suoi lunghi capelli rossi e a una collana.

Il 13° Governers Award ha avuto luogo il 19 novembre 2022. È considerato uno dei premi più prestigiosi con il Accademia delle arti e delle scienze cinematografiche che lo organizza. Con la primissima cerimonia tenutasi nel 2009, durante lo spettacolo vengono assegnati tre premi a vita.

Quest’anno Ritorno al futuro attor Michael J Fox ha vinto il Jean Hersholt Humanitarian Award. Insieme a Pete Weir, Diane Warren e Euzhan Palch ricevono l’Academy Honorary Award. L’evento ha avuto luogo nella casa di Hollywood, Los Angeles al Fairmont Century Plaza.

Sadie Sink è entrata per celebrare queste entità sebbene lei stessa abbia un brillante futuro davanti. Il suo prossimo film Il Balena sta facendo giri per entrare potenzialmente negli Oscar. Il film la condurrà insieme al Mummia l’attore Brandon Fraser ed è pronto per il rilascio 9 dicembre.

Il post Sadie Sink abbagliava con il suo vestito mentre appariva per il Prestigious Governers Award è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.