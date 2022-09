Sadie Sink di “The Whale’s” sostituisce Kiernan Shipka in “Berlin Nobody” dopo il trasferimento di quest’ultimo in una commedia d’azione iniziale di Dwayne Johnson e Chris Evans

Sadie Sink, la star di Cose più stranesi è unito al cast del prossimo film di suspense Berlino Nessuno. Il film, che solo iniziò le riprese a Berlinointerpreterà l’attore australiano Eric Bana e Sylvia Hoeks di Blade Runner 2049. Il libro del 2015 Tokio per autore Nicholas Hogg servito come ispirazione per il film. Jordan Scott dirigerà il film. La balenacon Brendan Fraser e Sink, è stato presentato in anteprima mondiale al 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

E ora Sadie sembrava aver sostituito un’altra delle grandi star di Netflix in questo film. Non è altro che Kiernan Shipka dall’ennesimo show di successo di Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina. Per chi non lo sapesse, questo spettacolo è basato sull’omonima serie di fumetti di Archie. È uno spettrale dramma di formazione pieno di terrore, terrore e stregoneria. Ma cosa sta facendo ora Kiernan Shipka? Scopriamolo.

Sadie Sink contro Kiernen Shipka

Kiernan Shipka avrebbe dovuto recitare in Berlino Nessuno con Sink nel ruolo che ora ha Sink. Quando Sink l’ha sostituita, Shipka si è unito a Dwayne Johnson e Chris Evans nella commedia d’azione natalizia Red One. Amazon Prime Video produce il film. Hiram Garcia, presidente della Seven Buck Productions di Johnson, ha avuto l’idea per il film. The Rock in precedenza lo aveva caratterizzato come “Hobbs incontra Miracle sulla 34a strada.” Lo streamer ha vinto il progetto l’anno scorso a seguito di una feroce battaglia di offerte.

La narrazione di Berlino Nessuno centri su psicologo sociale ed espatriato americano Ben Monroe, che si trasferisce a Berlino per continuare il suo studio sul flagello della mentalità settaria. Sua figlia adolescente ribelle, Mazzy (Lavello)viene coinvolto con uno strano e intrigante ragazzo del posto mentre si immerge nel cultismo tedesco.

Sia Sink che Shipka sono grandi attrici e si spera che si esibiranno al meglio. Tuttavia, fino all’uscita di entrambi questi film, puoi guardare Kiernan Shipka Le terrificanti avventure di Sabrina e Sadie sprofondano Cose più strane.

