Ryan Reynolds vorrebbe uscire con questi set di fratelli “sognanti” se mai si scambiasse di genere

La star di Adam Project, Ryan Reynolds, è felicemente sposata con Blake Lively, ex allievo di Gossip Girl. È bellissima e l’attore è innamorato di sua moglie (l’uomo è appena rimasto senza fiato per la trasformazione di sua moglie al gala del MET!) Condividono tre figlie e un quarto figlio sta arrivando. Ma nonostante abbia una splendida moglie, il canadese è ancora ossessionato da una serie di fratelli e non possiamo biasimarlo per questo!

Ma l’ossessione per un’altra celebrità non è una cosa nuova per l’attore Merc con la bocca. Non è un grande segreto che ami la band coreana, gli Stray Kids. Ha avuto diverse interazioni salutari con il gruppo, principalmente il suo leader Bang Chan. Di recente, ha dimostrato di essere un Stay quando ha augurato a Chan il suo 25° compleanno!

Ryan Reynolds vorrebbe avere un pezzo di uno dei fratelli Hemsworth

Il canadese trova gli attori australiani, i fratelli Hemsworth irresistibili come tante altre donne. I fratelli australiani hanno abbellito la scena di Hollywood con i loro buoni geni e Ryan Reynolds ne è grato. In occasione Il Deadpool promozioni quando gli è stato chiesto con quale celebrità maschile vorrebbe uscire se mai si fosse svegliato da donna, ha immediatamente sbottato i fratelli Hemsworth.

Li seguiva e li chiamava sognanti. «Qualsiasi fratello Hemsworth. Quei ragazzi sono sognanti”, ha esclamato. Scommettiamo che le donne sarebbero d’accordo con Mr. Funny! Con il supereroe di Ryan che entra nel MCU, c’è la possibilità che Deadpool e Thor possano incrociarsi. E forse possiamo vedere Deadpool addomesticare gli Asgardiani!

Reynolds è attualmente impegnato con le riprese di Deadpool 3. Il film non arriverà prima del prossimo anno, ma l’attore si è messo in forma per l’eroe vasino. Ha anche annunciato con gioia dei fan che Hugh Jackman riprenderà il ruolo di Wolverine nel prossimo sequel.

Nel frattempo, l’ultima uscita di Chris Hemsworth è stata il film Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi. Il suo prossimo è la serie Nat Geo Limitless di Darren Aronofksky.

Ti piacerebbe vedere Deadpool e Thor in un film insieme?

